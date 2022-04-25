Армия РФ дала боевикам на «Азовстали» последний шанс

РФ открыла гумкоридор для жителей с «Азовстали» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вооруженные силы России прекращают любые боевые действия и отводят подразделения на безопасное расстояние, чтобы мирные жители смогли выйти с мариупольского комбината «Азовсталь». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Руководство РФ еще раз подтверждает ранее открытый и постоянно действующий уже 36-е сутки круглосуточный гуманитарный коридор из металлургического комбината „Азовсталь“ для эвакуации гражданских лиц, о которых заявляют киевские власти. Руководствуясь чисто гуманными принципами, мы в одностороннем порядке прекращаем любые боевые действия для вывода указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что для выхода мирных жителей из «Азовстали» никаких препятствий нет. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что спецгруппы приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники.