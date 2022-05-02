«Известия»: бизнес просит лишить россиян гарантий на ремонт

03 мая 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

Российские производители и автодилеры попросили власти РФ разрешить допускать просрочку по гарантийному ремонту и наложить мораторий на ряд статей закона «О защите прав потребителей». Бизнес опасается, что россияне прибегнут к «потребительскому экстремизму», а эксперты предрекают злоупотребление новыми правилами. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратились в кабмин РФ с просьбой продлить сроки ремонта по гарантии, которые ограничены 45 сутками, сообщают «Известия». Также они предложили наложить мораторий на несколько статей закона «О защите прав потребителей». Бизнес объяснил необходимость своей инициативы последствиями санкций против РФ, из-за которых автодилерам не хватает запчастей. Компании не могут гарантировать оперативный ремонт, из-за чего опасаются «потребительского экстремизма», то есть, что граждане начнут злоупотреблять сложившейся ситуацией и начнут подавать в суды, чтобы взыскать с компании штрафы и пени за просрочку. Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил, что внесение поправок в закон «О защите прав потребителей» коснется всех потребителей технически сложных товаров, так как статья о ремонте по гарантии едина для любой продукции. «У продавцов не будет стимулов выполнять требования граждан в установленные сроки, если санкций за просрочку не будет. В итоге на руках у граждан окажутся миллионы неисправных товаров без перспектив ремонта», — считает он. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Так, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад. Ритейлеры сообщили о дефиците компьютерных комплектующих в РФ. Однако в РФ наладили поставку аналогов автозапчастей. Российские власти разрешили ввозить в страну продукцию иностранных брендов через другие страны без разрешения правообладателей. Минпромторг составил список товаров, для которых разрешат параллельный импорт.