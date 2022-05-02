Тюменских педагогов наказали за драку несовершеннолетних учениц

Конфликт между двумя ученицами сельской школы перерос в драку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Педагоги одной из школ в селе под Тюменью были привлечены к дисциплинарной ответственности после драки двух несовершеннолетних учениц в туалете учебного заведения. Кроме этого, мать одной из участниц потасовки была наказана за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. При этом, название населенного пункта, где произошел инцидент, там озвучивать не стали.

«За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей мать девочки привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. По итогам проведенной прокурорской проверки два должностных лица школы привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили 72.ру в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. В каком именно селе произошел инцидент, не сообщается.

Там уточнили, что наказание также понесла одна из старшеклассниц, которая спровоцировала драку. «Несовершеннолетняя, 2006 года рождения, находясь в туалете школы, на почве личных неприязненных отношений нанесла побои девочке также 2006 года рождения. По данному факту прокуратурой было организовано проведение проверки. Установлено, что за совершение административного правонарушения по статье 6.1.1 КоАП РФ „Побои“ несовершеннолетняя была поставлена на учет (девочка на момент совершения нарушения не достигла возраста административной ответственности)», — пояснили журналистам в областной прокуратуре.

В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в одном из сел под Тюменью 15-летнюю старшеклассницу после конфликта с другой ученицей избили в школьном туалете.

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