03 мая 2022

«Единая Россия» откроет кадетский корпус для подростков Донбасса

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«Единая Россия» откроет в ЛНР кадетский корпус, рассчитанный на 350 детей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Единая Россия» на базе профессионального училища в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) к 1 сентября откроет первый кадетский корпус, рассчитанный на 350 детей. Будущую площадку посетил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак совместно с Главой ЛНР Леонидом Пасечником. Об этом рассказали в пресс-службе фракции.

«Откроем первый казачий кадетский корпус на 350 мест для детей от 12 лет. В нем смогут заниматься ребята из Старобельского и близлежащих районов, в том числе дети-сироты», — рассказал Турчак, добавив, что всего на территории ЛНР планируется открыть 3-4 подобных учреждения.

Сообщается, что всей подготовительной работой будет заниматься первый зампред комитета по делам СНГ в Госдуме Виктор Водолацкий. «Воспитателей подбираем, некоторые из них сейчас на передовой. Шефство над кадетским корпусом возьмут наши десантники», — пояснил секретарь Генсовета фракции. Он также отметил, что профучилище, на базе которого планируется открытие кадетского корпуса, будет переведено в другое здание и вскоре возобновит работу.

Визит Турчака в ЛНР состоялся в рамках очередной гуманитарной миссии «Единой России». В состав делегации также вошли замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова и зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. Ранее сообщалось, что партия создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса. В его состав войдут депутаты, представители Донецкой и Луганской народных республик, а также волонтеры. Штаб будет заниматься логистическими вопросами, координацией волонтеров, оперативным реагированием на запросы о помощи.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого подвергались геноциду со стороны Украины. Россия помешала военным планам Украины, которая планировала вывести войска на границу с Россией и начать атаку беспилотников с биооружием, сообщали URA.RU военные эксперты.

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«Единая Россия» на базе профессионального училища в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) к 1 сентября откроет первый кадетский корпус, рассчитанный на 350 детей. Будущую площадку посетил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак совместно с Главой ЛНР Леонидом Пасечником. Об этом рассказали в пресс-службе фракции. «Откроем первый казачий кадетский корпус на 350 мест для детей от 12 лет. В нем смогут заниматься ребята из Старобельского и близлежащих районов, в том числе дети-сироты», — рассказал Турчак, добавив, что всего на территории ЛНР планируется открыть 3-4 подобных учреждения. Сообщается, что всей подготовительной работой будет заниматься первый зампред комитета по делам СНГ в Госдуме Виктор Водолацкий. «Воспитателей подбираем, некоторые из них сейчас на передовой. Шефство над кадетским корпусом возьмут наши десантники», — пояснил секретарь Генсовета фракции. Он также отметил, что профучилище, на базе которого планируется открытие кадетского корпуса, будет переведено в другое здание и вскоре возобновит работу. Визит Турчака в ЛНР состоялся в рамках очередной гуманитарной миссии «Единой России». В состав делегации также вошли замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова и зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. Ранее сообщалось, что партия создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса. В его состав войдут депутаты, представители Донецкой и Луганской народных республик, а также волонтеры. Штаб будет заниматься логистическими вопросами, координацией волонтеров, оперативным реагированием на запросы о помощи. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого подвергались геноциду со стороны Украины. Россия помешала военным планам Украины, которая планировала вывести войска на границу с Россией и начать атаку беспилотников с биооружием, сообщали URA.RU военные эксперты.
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