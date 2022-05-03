«Единая Россия» откроет кадетский корпус для подростков Донбасса

«Единая Россия» на базе профессионального училища в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) к 1 сентября откроет первый кадетский корпус, рассчитанный на 350 детей. Будущую площадку посетил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак совместно с Главой ЛНР Леонидом Пасечником. Об этом рассказали в пресс-службе фракции.
«Откроем первый казачий кадетский корпус на 350 мест для детей от 12 лет. В нем смогут заниматься ребята из Старобельского и близлежащих районов, в том числе дети-сироты», — рассказал Турчак, добавив, что всего на территории ЛНР планируется открыть 3-4 подобных учреждения.
Сообщается, что всей подготовительной работой будет заниматься первый зампред комитета по делам СНГ в Госдуме Виктор Водолацкий. «Воспитателей подбираем, некоторые из них сейчас на передовой. Шефство над кадетским корпусом возьмут наши десантники», — пояснил секретарь Генсовета фракции. Он также отметил, что профучилище, на базе которого планируется открытие кадетского корпуса, будет переведено в другое здание и вскоре возобновит работу.
Визит Турчака в ЛНР состоялся в рамках очередной гуманитарной миссии «Единой России». В состав делегации также вошли замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова и зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. Ранее сообщалось, что партия создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса. В его состав войдут депутаты, представители Донецкой и Луганской народных республик, а также волонтеры. Штаб будет заниматься логистическими вопросами, координацией волонтеров, оперативным реагированием на запросы о помощи.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого подвергались геноциду со стороны Украины. Россия помешала военным планам Украины, которая планировала вывести войска на границу с Россией и начать атаку беспилотников с биооружием, сообщали URA.RU военные эксперты.
«Единая Россия» на базе профессионального училища в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) к 1 сентября откроет первый кадетский корпус, рассчитанный на 350 детей. Будущую площадку посетил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак совместно с Главой ЛНР Леонидом Пасечником. Об этом рассказали в пресс-службе фракции. «Откроем первый казачий кадетский корпус на 350 мест для детей от 12 лет. В нем смогут заниматься ребята из Старобельского и близлежащих районов, в том числе дети-сироты», — рассказал Турчак, добавив, что всего на территории ЛНР планируется открыть 3-4 подобных учреждения. Сообщается, что всей подготовительной работой будет заниматься первый зампред комитета по делам СНГ в Госдуме Виктор Водолацкий. «Воспитателей подбираем, некоторые из них сейчас на передовой. Шефство над кадетским корпусом возьмут наши десантники», — пояснил секретарь Генсовета фракции. Он также отметил, что профучилище, на базе которого планируется открытие кадетского корпуса, будет переведено в другое здание и вскоре возобновит работу. Визит Турчака в ЛНР состоялся в рамках очередной гуманитарной миссии «Единой России». В состав делегации также вошли замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова и зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. Ранее сообщалось, что партия создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса. В его состав войдут депутаты, представители Донецкой и Луганской народных республик, а также волонтеры. Штаб будет заниматься логистическими вопросами, координацией волонтеров, оперативным реагированием на запросы о помощи. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого подвергались геноциду со стороны Украины. Россия помешала военным планам Украины, которая планировала вывести войска на границу с Россией и начать атаку беспилотников с биооружием, сообщали URA.RU военные эксперты.