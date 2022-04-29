ЕР будет координировать доставку гумпомощи в Донбассе

29 апреля 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» помогает жителям Донбасса Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Партия «Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР. «По мере расширения наших функций стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись. К нам поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы все больше вступаем во взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтеров», — рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, сообщается на сайте ЕР. По его словам, в начале спецоперации РФ на Украине помощь организовывали через региональные волонтерские центры партии. Позже открыли гуманитарные центры в Мариуполе и Донецке. В состав штаба по гуманитарному сотрудничеству войдут депутаты, представители Донецкой и Луганской народных республик, а также волонтеры. Он будет заниматься логистическими вопросами, координацией волонтеров, оперативным реагированием на запросы о помощи. «В ежедневном режиме неравнодушные люди, общественные организации, представители бизнес-сообщества приносят средства личной гигиены, продукты первой необходимости. Прежде всего, это консервные изделия, крупы, вода, масло», — сообщила исполняющая обязанности руководителя региональной общественной приемной председателя в Курганской области Ольга Баланчук. В Свердловской области помимо гуманитарной помощи организовали сбор денег. «Партийцы собрали более 1,7 миллиона рублей, которые направлены на лекарства для жителей Донбасса, стройматериалы для восстановления объектов инфраструктуры в ЛНР и ДНР, и другие цели», — сообщил руководитель регионального исполнительного комитета Свердловского отделения «Единой России» Дмитрий Жуков. По его словам, также в Донецк отправили почти 10 тонн продукции от Ирбитского молочного завода. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого подвергались геноциду со стороны Украины. Россия помешала военным планам Украины, которая планировала вывести войска на границу с Россией и начать атаку беспилотников с биооружием, сообщали URA.RU военные эксперты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Партия «Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР. «По мере расширения наших функций стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись. К нам поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы все больше вступаем во взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтеров», — рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, сообщается на сайте ЕР. По его словам, в начале спецоперации РФ на Украине помощь организовывали через региональные волонтерские центры партии. Позже открыли гуманитарные центры в Мариуполе и Донецке. В состав штаба по гуманитарному сотрудничеству войдут депутаты, представители Донецкой и Луганской народных республик, а также волонтеры. Он будет заниматься логистическими вопросами, координацией волонтеров, оперативным реагированием на запросы о помощи. «В ежедневном режиме неравнодушные люди, общественные организации, представители бизнес-сообщества приносят средства личной гигиены, продукты первой необходимости. Прежде всего, это консервные изделия, крупы, вода, масло», — сообщила исполняющая обязанности руководителя региональной общественной приемной председателя в Курганской области Ольга Баланчук. В Свердловской области помимо гуманитарной помощи организовали сбор денег. «Партийцы собрали более 1,7 миллиона рублей, которые направлены на лекарства для жителей Донбасса, стройматериалы для восстановления объектов инфраструктуры в ЛНР и ДНР, и другие цели», — сообщил руководитель регионального исполнительного комитета Свердловского отделения «Единой России» Дмитрий Жуков. По его словам, также в Донецк отправили почти 10 тонн продукции от Ирбитского молочного завода. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого подвергались геноциду со стороны Украины. Россия помешала военным планам Украины, которая планировала вывести войска на границу с Россией и начать атаку беспилотников с биооружием, сообщали URA.RU военные эксперты.