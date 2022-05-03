Китай тайно закупает нефть из РФ, чтобы не попасть под санкции

Вырос объем китайских закупок нефти из России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Китайские нефтеперерабатывающие заводы закупают российскую нефть с большими скидками, но делают это тайно, чтобы не попасть под санкции США. Об этом заявил старший нефтяной аналитик компании Kpler Джейн Се.

«Естественно, что Китай будет покупать больше российской нефти. Но Китай находится под гораздо более пристальным вниманием [США], чем Индия», — передает его слова издание Financial Times.

Отмечается также, что наличие скидок связано с тем, что западные страны приостанавливают свои закупки и изучают возможность введения эмбарго из-за российской спецоперации на Украине. В компании Kpler также сообщили, что объем китайских закупок нефти из РФ за последний месяц на 86 тысяч баррелей в сутки превышает средние показатели за аналогичный период прошлого года, отмечает Life . Минимум шесть крупных танкеров подписали контракт о транспортировке нефти российской марки Urals в Китай, Индию и другие страны, пишет «Федеральное агентство новостей».

Спецоперация на Украине, которая началась 24 февраля, проходит вынужденно. Несмотря на то, что ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам, ряд стран не согласился с действиями России и ввел против экономического, финансового, банковского и других секторов страны жесткие санкции. Ограничения также коснулись закупки нефти и газа у России. Из-за этого в Европе начался кризис: выросла инфляция, увеличились цены на продукты, а также счета за энергопотребление в домах обычных граждан.

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