В оставленных ВСУ окопах нашли «боевые наркотики»

05 мая 2022 в 05:35 Размер текста - 17 +

«Боевые наркотики» превращают бойцов ВСУ в «универсальных солдат» Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) нашли в оставленных ВСУ окопах в Рубежном «боевые наркотики». Об этом рассказал боец ЛНР с позывным «Циркач». По его словам, вещества превращают украинских боевиков в «универсальных солдат». «Это „БАС“ — боевое анестезирующее средство, которым они [боевики ВСУ] пользуются. И неоднократно наши бойцы, в частности я, сталкивались с тем, что они с безумными глазами, безумными словами даже на танки (бросались — прим. URA.RU) с автоматом», — приводит РИА «Новости» слова Циркача. Как утверждает боец ЛНР, за счет психотропного и подавляющего веществ в составе, наркотики способствуют мощной выработке адреналина в кровь. После этого националисты становятся «универсальными солдатами», забывающими про боль и усталость. Циркач не исключил, что производством препаратов занимаются лаборатории США на территории Украины. Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, экс-глава ДНР Александр Бородай в разговоре с URA.RU утверждал, что США проводят испытания боевых химических препаратов для военных на Украине. Сообщалось, что препараты делают бойцов выносливее, но убивают их организм. Следы употребления наркотиков солдатами ВСУ российские силовики обнаружили и в пыточной камере в поселке Зеленовка Херсонской области. На территории специально оборудованного кафе были разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что наемников на Украине накачивают наркотиками для поддержания боевого духа. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Россия начала 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) нашли в оставленных ВСУ окопах в Рубежном «боевые наркотики». Об этом рассказал боец ЛНР с позывным «Циркач». По его словам, вещества превращают украинских боевиков в «универсальных солдат». «Это „БАС“ — боевое анестезирующее средство, которым они [боевики ВСУ] пользуются. И неоднократно наши бойцы, в частности я, сталкивались с тем, что они с безумными глазами, безумными словами даже на танки (бросались — прим. URA.RU) с автоматом», — приводит РИА «Новости» слова Циркача. Как утверждает боец ЛНР, за счет психотропного и подавляющего веществ в составе, наркотики способствуют мощной выработке адреналина в кровь. После этого националисты становятся «универсальными солдатами», забывающими про боль и усталость. Циркач не исключил, что производством препаратов занимаются лаборатории США на территории Украины. Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, экс-глава ДНР Александр Бородай в разговоре с URA.RU утверждал, что США проводят испытания боевых химических препаратов для военных на Украине. Сообщалось, что препараты делают бойцов выносливее, но убивают их организм. Следы употребления наркотиков солдатами ВСУ российские силовики обнаружили и в пыточной камере в поселке Зеленовка Херсонской области. На территории специально оборудованного кафе были разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что наемников на Украине накачивают наркотиками для поддержания боевого духа. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Россия начала 24 февраля.