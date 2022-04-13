Бородай: США проводят испытания на украинских военных. «Они ходячие мертвецы»

13 апреля 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

Военные на Украине пьют препараты, чтобы не чувствовать боль, рассказал Александр Бородай Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США проводят испытания боевых химических препаратов для военных на Украине, они делают бойцов выносливее, но убивают их организм. Об этом URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, экс-глава ДНР Александр Бородай. «Пленные четко дают информацию, и она подтверждается, что они регулярно принимали по три таблетки боевых химических препаратов. В результате становятся бодрыми, веселыми, нечувствительными к боли. Я считаю, что пока является мало замеченным тот факт, что именно этот конфликт является первым в мире испытательным полигоном для массированного применения боевых химических препаратов. Американцы поставляют их в диких количествах и смотрят, как они в течение долгового времени влияют на военнослужащих, тем более, что им по фигу, что будет с этими людьми после», — сказал Александр Бородай. Он подчеркнул, что прием таких веществ угрожает жизни. «Как ожидают наши врачи, такие боевые химические препараты можно применять без особо сильного вреда для здоровья не более чем пять дней подряд, а многие сидят на них уже более месяца. Пока они продолжают их принимать, они еще как-то держатся. Но как только перестанут — у них посыпятся все внутренние органы. Они ходячие мертвецы», — объяснил депутат. Экс-глава ДНР считает, что некоторые воздерживаются от приема этих препаратов.«Регулярная армия и резервисты, и нацбатовцы принимают эти химические средства. Поэтому значительная часть украинской армии убита их собственными начальниками и американскими хозяевами. Эти люди уже покойники или в лучшем случае тяжелые инвалиды. Понятно, что это не касается командного состава, который, скорее всего, старается держаться подальше», — поделился Бородай. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что наемников на Украине накачивают наркотиками для поддержания боевого духа. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Российский лидер подчеркнул, что нашу страну вынудили пойти на этот шаг. При этом, по его словам, целью российских военных является денацификация и демилитавризация, а не оккупация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США проводят испытания боевых химических препаратов для военных на Украине, они делают бойцов выносливее, но убивают их организм. Об этом URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, экс-глава ДНР Александр Бородай. «Пленные четко дают информацию, и она подтверждается, что они регулярно принимали по три таблетки боевых химических препаратов. В результате становятся бодрыми, веселыми, нечувствительными к боли. Я считаю, что пока является мало замеченным тот факт, что именно этот конфликт является первым в мире испытательным полигоном для массированного применения боевых химических препаратов. Американцы поставляют их в диких количествах и смотрят, как они в течение долгового времени влияют на военнослужащих, тем более, что им по фигу, что будет с этими людьми после», — сказал Александр Бородай. Он подчеркнул, что прием таких веществ угрожает жизни. «Как ожидают наши врачи, такие боевые химические препараты можно применять без особо сильного вреда для здоровья не более чем пять дней подряд, а многие сидят на них уже более месяца. Пока они продолжают их принимать, они еще как-то держатся. Но как только перестанут — у них посыпятся все внутренние органы. Они ходячие мертвецы», — объяснил депутат. Экс-глава ДНР считает, что некоторые воздерживаются от приема этих препаратов.«Регулярная армия и резервисты, и нацбатовцы принимают эти химические средства. Поэтому значительная часть украинской армии убита их собственными начальниками и американскими хозяевами. Эти люди уже покойники или в лучшем случае тяжелые инвалиды. Понятно, что это не касается командного состава, который, скорее всего, старается держаться подальше», — поделился Бородай. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что наемников на Украине накачивают наркотиками для поддержания боевого духа. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Российский лидер подчеркнул, что нашу страну вынудили пойти на этот шаг. При этом, по его словам, целью российских военных является денацификация и демилитавризация, а не оккупация Украины.