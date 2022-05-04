В Екатеринбурге будут ловить самокатчиков-нарушителей. Суммы штрафов

05 мая 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Пока самокатчики приравнены к пешеходам и подвергаются соответствующему административному наказанию Фото: Размик Закарян © URA.RU Водителей самокатов будут штрафовать как пешеходов, заявил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции Денис Колясников. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной началу мото- и велосезона в Свердловской области. «В Кодексе об административных правонарушениях есть лишь две статьи, под действия которых попадают пешеходы. К ним относятся люди на средствах индивидуальной мобильности», — заявил подполковник полиции Колясников. Согласно закону, владельцев самокатов могут привлечь по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ, в соответствии с которой нарушение ПДД влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Если нарушение повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, то самокатчика накажут по ст. 12.30 КоАП РФ и выпишут штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. При этом Колясников подчеркнул, что несмотря на то, что в марте Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортным средством, вопрос о том, как контролировать исполнение ПДД самокатчиками, до сих пор не решен. Все из-за того, что непонятно, к чему именно приравнивать самокаты — к велосипедам или другим транспортным средствам. «На сегодняшний день [владелец самоката] остается приравнен к пешеходам. Если смотреть по категориям, то некоторые устройства по конструкции средства индивидуальной мобильности могут иметь электродвигатель — номинальная максимальная мощность в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт, а максимальная конструктивная скорость — до 50 км/ч», — заявил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В таком случае самокаты могли бы приравнять к мототранспорту, а значит для него потребуется категория водительского удостоверения «М» или «А», но в настоящий момент такого закона нет. В начале апреля в Екатеринбурге стартовал сезона самокатов. За последний месяц в городе уже произошло несколько происшествий с самокатчиками: автомобиль сбил 13-летнего ребенка на самокате и иномарки сбила школьника, который ехал по тротуару на самокате. При этом в 2021 году отмечалось, что самокатчики часто не соблюдают скоростной режим и дистанцию на дороге. После многочисленных ДТП Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Водителей самокатов будут штрафовать как пешеходов, заявил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции Денис Колясников. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной началу мото- и велосезона в Свердловской области. «В Кодексе об административных правонарушениях есть лишь две статьи, под действия которых попадают пешеходы. К ним относятся люди на средствах индивидуальной мобильности», — заявил подполковник полиции Колясников. Согласно закону, владельцев самокатов могут привлечь по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ, в соответствии с которой нарушение ПДД влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Если нарушение повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, то самокатчика накажут по ст. 12.30 КоАП РФ и выпишут штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. При этом Колясников подчеркнул, что несмотря на то, что в марте Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортным средством, вопрос о том, как контролировать исполнение ПДД самокатчиками, до сих пор не решен. Все из-за того, что непонятно, к чему именно приравнивать самокаты — к велосипедам или другим транспортным средствам. «На сегодняшний день [владелец самоката] остается приравнен к пешеходам. Если смотреть по категориям, то некоторые устройства по конструкции средства индивидуальной мобильности могут иметь электродвигатель — номинальная максимальная мощность в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт, а максимальная конструктивная скорость — до 50 км/ч», — заявил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В таком случае самокаты могли бы приравнять к мототранспорту, а значит для него потребуется категория водительского удостоверения «М» или «А», но в настоящий момент такого закона нет. В начале апреля в Екатеринбурге стартовал сезона самокатов. За последний месяц в городе уже произошло несколько происшествий с самокатчиками: автомобиль сбил 13-летнего ребенка на самокате и иномарки сбила школьника, который ехал по тротуару на самокате. При этом в 2021 году отмечалось, что самокатчики часто не соблюдают скоростной режим и дистанцию на дороге. После многочисленных ДТП Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством.