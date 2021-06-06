ГИБДД проверит водителей самокатов в Екатеринбурге

Водителей самокатов проверят на соблюдение правил дорожного движения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сотрудники ГИБДД проведут в Екатеринбурге рейды, в ходе которых проверят водителей самокатов. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала представитель пресс-службы УГИБДД Свердловской области Евгения Бушмакина.

«Проводятся рейдовые мероприятия, контролируются правила дорожного движения пешеходов, передвигающихся на самокатах, в том числе на электросамокатах», — рассказала Бушмакина. Она подчеркнула, что инспекторы ГИБДД также будут проверять соблюдения правил дорожного движения велосипедистами.

Бушмакина рассказала, что сотрудники ГИБДД будут проверять технические характеристики самокатов. Если его мощность будет больше 250 ватт, то самокат будет классифицироваться как мопед. «Если есть основания для привлечения водителя самоката без прав, то будут составлены административные материалы», — заключила она.

Ранее в Екатеринбурге произошел инцидент с участием электросамоката и автомобиля Volkswagen Passat. В ГИБДД заявили, что происшествие нельзя считать дорожно-транспортным происшествием, поскольку самокат не является транспортным средством.