Военные РФ за день уничтожили более 600 украинских националистов

05 мая 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили националистов и военную технику Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные за сутки уничтожили более 600 украинских националистов. Такой информацией на брифинге поделилось Министерство обороны РФ. «Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, 403 опорных пунктов, 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники», — отметили в ведомстве. Сообщается также, что за ночь уничтожены 14 украинских БПЛА. В воздухе сбито три самолета ВСУ. Ранее военные РФ Луганской и Донецкой народных республик начали уничтожать огневые позиции боевиков «Азова» (организация признана в РФ террористической и запрещена) на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Для этого подразделения российской армии и ДНР используют артиллерию и авиацию. Россия, проводя вынужденную спецоперацию на Украине, фактически противоборствует альянсу НАТО, который годами обучал украинскую армию военной тактике и боям в городе. Ведомство сообщило, что военные США обучают украинских солдат обращаться с западным оружием. Страны Запада также поставляют Украине вооружение и оказывают другую помощь. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российские военные за сутки уничтожили более 600 украинских националистов. Такой информацией на брифинге поделилось Министерство обороны РФ. «Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, 403 опорных пунктов, 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники», — отметили в ведомстве. Сообщается также, что за ночь уничтожены 14 украинских БПЛА. В воздухе сбито три самолета ВСУ. Ранее военные РФ Луганской и Донецкой народных республик начали уничтожать огневые позиции боевиков «Азова» (организация признана в РФ террористической и запрещена) на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Для этого подразделения российской армии и ДНР используют артиллерию и авиацию. Россия, проводя вынужденную спецоперацию на Украине, фактически противоборствует альянсу НАТО, который годами обучал украинскую армию военной тактике и боям в городе. Ведомство сообщило, что военные США обучают украинских солдат обращаться с западным оружием. Страны Запада также поставляют Украине вооружение и оказывают другую помощь.