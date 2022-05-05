На трассе Курган-Екатеринбург машина слетела в горящий кювет

05 мая 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Машину из зоны открытого огня вытащил эвакуатор, вызванный сотрудниками ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган из-за сильного задымления автомобиль съехал в кювет и оказался в зоне открытого огня. На помощь попавшим в ДТП гражданам пришли сотрудники ГИБДД, сообщает УМВД по Курганской области. «В Курганской области из-за сильного задымления, вызванного лесным пожаром, на федеральной автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган в кювет съехала машина. Увидев, что в зоне открытого огня граждане пытаются собственными силами вытолкать машину на проезжую часть, автоинспекторы Владимир Ржевский и Сергей Чистяков поспешили им на помощь», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД вывели напуганных людей из опасной зоны, дали им воду и успокоили. Также полицейские вызвали эвакуатор, который вытащил автомобиль из кювета. Медицинская помощь попавшим в ДТП не потребовалась, их передали родственникам, приехавшим на место происшествия. «Граждане выразили стражам правопорядка благодарность», — отмечают в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что из-за сильных пожаров и задымленности трассу Курган-Екатеринбург неоднократно закрывали для движения транспорта либо вводили на ней реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД несут службу на трассе в усиленном режиме. Прежде всего, полиция следит, чтобы техника пожарных подразделений могла проехать на место пожара без помех. Из-за пожаров в некоторых районах Курганской области ввели режим ЧС. Тушить возгорания помогают два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а также более 370 парашютистов-десантников Федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны и 50 военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из Челябинской области. Сотрудники ГИБДД Владимир Ржевский и Сергей Чистяков пришли на помощь попавшим в ДТП гражданам Фото: МВД МЕДИА, telegram Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

На федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган из-за сильного задымления автомобиль съехал в кювет и оказался в зоне открытого огня. На помощь попавшим в ДТП гражданам пришли сотрудники ГИБДД, сообщает УМВД по Курганской области. «В Курганской области из-за сильного задымления, вызванного лесным пожаром, на федеральной автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган в кювет съехала машина. Увидев, что в зоне открытого огня граждане пытаются собственными силами вытолкать машину на проезжую часть, автоинспекторы Владимир Ржевский и Сергей Чистяков поспешили им на помощь», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД вывели напуганных людей из опасной зоны, дали им воду и успокоили. Также полицейские вызвали эвакуатор, который вытащил автомобиль из кювета. Медицинская помощь попавшим в ДТП не потребовалась, их передали родственникам, приехавшим на место происшествия. «Граждане выразили стражам правопорядка благодарность», — отмечают в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что из-за сильных пожаров и задымленности трассу Курган-Екатеринбург неоднократно закрывали для движения транспорта либо вводили на ней реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД несут службу на трассе в усиленном режиме. Прежде всего, полиция следит, чтобы техника пожарных подразделений могла проехать на место пожара без помех. Из-за пожаров в некоторых районах Курганской области ввели режим ЧС. Тушить возгорания помогают два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а также более 370 парашютистов-десантников Федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны и 50 военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из Челябинской области.