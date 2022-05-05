Репетиция парада прошла 5 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана 5 мая прошла репетиция парада Победы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Репетиция парада прошла 5 мая. На ней можно было увидеть марширующих курсантов Курганского пограничного института ФСБ России и представителей правоохранительных органов. Также участники репетиции пронесли штандарты фронтов», — рассказал корреспондент.

В Кургане репетиция парада Победы также пройдет 7 мая. На время репетиций с 17:00 до 19:00 улицу Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. Томина и улицу Комсомольскую от ул. Пушкина до ул. Гоголя перекрывают для транспорта. Автобусы и транспорт в это время будут двигаться в объезд

Участники репетиции пронесли штандарты фронтов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В параде приняли участие сотрудники правоохранительных органов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU