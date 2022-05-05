В центре Кургана собрались сотни военных. Фото, видео

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Репетиция парада. Курган
Репетиция парада прошла 5 мая Фото:

В центре Кургана 5 мая прошла репетиция парада Победы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Репетиция парада прошла 5 мая. На ней можно было увидеть марширующих курсантов Курганского пограничного института ФСБ России и представителей правоохранительных органов. Также участники репетиции пронесли штандарты фронтов», — рассказал корреспондент.

В Кургане репетиция парада Победы также пройдет 7 мая. На время репетиций с 17:00 до 19:00 улицу Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. Томина и улицу Комсомольскую от ул. Пушкина до ул. Гоголя перекрывают для транспорта. Автобусы и транспорт в это время будут двигаться в объезд

Репетиция парада. Курган
Участники репетиции пронесли штандарты фронтов
Фото:
Репетиция парада. Курган
В параде приняли участие сотрудники правоохранительных органов
Фото:

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В центре Кургана 5 мая прошла репетиция парада Победы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Репетиция парада прошла 5 мая. На ней можно было увидеть марширующих курсантов Курганского пограничного института ФСБ России и представителей правоохранительных органов. Также участники репетиции пронесли штандарты фронтов», — рассказал корреспондент. В Кургане репетиция парада Победы также пройдет 7 мая. На время репетиций с 17:00 до 19:00 улицу Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. Томина и улицу Комсомольскую от ул. Пушкина до ул. Гоголя перекрывают для транспорта. Автобусы и транспорт в это время будут двигаться в объезд
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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