Курганских водителей предупредили о заморозках

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Таможенный пост. Курган, фуры, стела курган, груз, грузоперевозки, трасса, грузовой автомобиль
Водителей попросили быть осторожнее на дорогах

Водителей в Курганской области просят быть осторожнее на дорогах из-за заморозков, которые ожидаются 7 и 8 мая. Об этом URA.RU 6 мая сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«По прогнозам синоптиков ночью [в] Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. <…> ФКУ Упрдор "Южный Урал" просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», - рассказали в пресс-службе.

7 мая ночью в Курганской области может похолодать до -5 градусов. 8 мая в регионе местами ожидаются заморозки до -3 градусов.

Ранее стало известно, что заморозки в Курганской области должны пройти с 5 по 7 мая. Также, по прогнозу синоптиков, 6 мая в регионе порывы ветра могут достичь 24 м/сек.

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Водителей в Курганской области просят быть осторожнее на дорогах из-за заморозков, которые ожидаются 7 и 8 мая. Об этом URA.RU 6 мая сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «По прогнозам синоптиков ночью [в] Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. <…> ФКУ Упрдор "Южный Урал" просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», - рассказали в пресс-службе. 7 мая ночью в Курганской области может похолодать до -5 градусов. 8 мая в регионе местами ожидаются заморозки до -3 градусов. Ранее стало известно, что заморозки в Курганской области должны пройти с 5 по 7 мая. Также, по прогнозу синоптиков, 6 мая в регионе порывы ветра могут достичь 24 м/сек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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