Дончане делятся друг с другом продуктами, которые могут вырастить сами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Свердловской области, знакомые которого проживают в Донецке, рассказал, что блокадный режим и ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины сплотили население города. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU, пожелав остаться анонимным.

«Там уровень жизни, разумеется, ниже нашего. Не удастся туда и фурами что-то завезти, нет каких-то товаров, а цены выше наших. Поэтому дончане делятся друг с другом всем, чем могут. Сплотились сильно», — рассказал собеседник агентства.

Среди продуктов, которыми делятся жители Донецка, собеседник отметил овощи, фрукты — то, что каждый может вырастить в своем огороде. При этом, как утверждает источник, найти деньги в Донецке не проблема — рабочие места там есть, многим присылают деньги родственники из регионов России, оказывают всяческое содействие.

Жители Донецкой и Луганской народных республик провели референдум, на котором был остро поставлен вопрос о выходе из состава Украины в середине 2014 года. Вслед за этим на Донбассе начались обстрелы со стороны украинской армии, которые продолжаются до сих пор. Обстановка обострилась в начале 2022 года, когда усилилось давление на жителей территорий Донбасса. Вследствие этих обстрелов со стороны ВСУ, российский лидер Владимир Путин принял решение признать суверенитет ЛНР и ДНР, оказать содействие в борьбе с ВСУ и начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.