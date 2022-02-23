Путин объяснил россиянам, почему не надо бояться войны на Украине

Его аргументом стало историческое прошлое Германии

23 февраля 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин показал россиянам, почему не стоит бояться войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В своем поздравлении с Днем защитника Отечества президент РФ Владимир Путин успокоил россиян. Он показал, что у России есть все, чтобы избежать дальнейшего геноцида в Донбассе и защитить свои границы, как это сделала советская армия в 1945 году, отмечают политологи. Слова Путина обращены и к жителям Украины, вновь столкнувшейся с фашизмом, считают эксперты. В этом году поздравление президента с Днем защитника Отечества оказалось длиннее, чем год назад — 574 слова, в 2021 году — 382. Это было обусловлено повышенным вниманием к внешней повестке, в отличие от прошлогоднего выступления. В начале Путин сказал о гордости за защитников России и о признании их «героических заслуг перед Родиной в отстаивании ее национальных интересов, суверенитета и независимости». «Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы — такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО. При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа», — отметил президент. Владимир Путин еще раз показал Западу, что Россия готова и настаивает на диалоге, а не на войне Фото: miliman/pickupimage.com Путин подчеркнул, что Россия «всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем». Однако в любой ситуации «интересы России, безопасность граждан безусловны». Президент заявил, что проведена модернизация Вооруженных сил РФ. Армия и флот «стали более мобильными, обрели новые боевой опыт» на территории Сирии. Кроме того, войска показали высокий уровень своей подготовки и слаженность в ходе внезапных проверок и маневров, а также во время миротворческих операций (в Казахстане, в Нагорном Карабахе). «На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта», — заявил Путин, подчеркнув, что уверен во всех, кто служит в российской армии, в их «высоком профессионализме, мужестве, надежности». Владимир Путин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, победившим фашизм Фото: Владимир Андреев © URA.RU Особо президент остановился на тех, кто «Отчизну мужеством прославил». Он обратился к ветеранам Великой Отечественной войны. «Мы всегда будем помнить, что именно вы — доблестное поколение победителей — сокрушили нацизм, спасли от этой варварской, беспощадной, смертоносной силы свою страну и весь мир. Ваш подвиг — это вершина в истории человечества, великий пример для всех, кто сегодня служит в армии и на флоте, на суше, в воздухе, на море бережет Россию от внешних угроз», — сказал Путин. Подобный акцент президент РФ делал и в поздравлении 2020 года — это был год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году Путин не говорил о миротворческих миссиях и сделал акцент на молодежь. В этом же году появился другой повод напомнить о подвиге ветеранов: «меняется ситуация», и «вопрос о Победе стал еще более значимым», считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Ветераны — это Победа. И именно о вкладе, который в эту победу внесли ветераны, напоминает президент, обращаясь к сегодняшнему дню: Донбасс, противостояние с США, санкции. Ситуация очень похожа на военную — экономически, психологически, социально. Это напутствие [Путина] — победили тогда, победим и сейчас. Но одновременно это и определение места тех, кто с нами борется — второе пришествие нацистов», — пояснил Журавлев. Поздравление Владимира Путина с 23 февраля адресовано не только россиянам, но и украинцам Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Президент провел параллель с Великой Отечественной войной, чтобы еще раз напомнить, кто победил в ней и освободил Европу от фашизма, отметил замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Резолюцией Европарламента от 2019 года СССР фактически приравнен к фашистской Германии. Это настоящая стратегия уничтожения исторической правды о Великой Отечественной войне. И нам приходится доказывать всему миру, что именно наши солдаты спасли его от коричневой чумы. Напомню, недавно канцлер Германии Олаф Шольц удивился, что происходящее в Донбассе мы называем геноцидом. Это беспардонно и неуместно по отношению к памяти миллионов погибших в борьбе с фашистской Германией», — считает Шаповалов. Ситуация в Украине наложили отпечаток на поздравление Путина, соглашается и руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Это связано с тем, что там ветераны, которые воевали с фашистской Германией, в Украине «не пользуются почетом и уважением, как в России», в отличие от ветеранов, которые служили на стороне гитлеровцев, в карательных батальонах. «Украина внимает речам Путина. Поэтому для него это возможность напомнить о подвиге наших народов — он обратился и к ним в том числе», — считает Иванов. Обращаясь к ветеранам, президент Владимир Путин говорил и с молодым поколением защитников России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поздравлении Путина прослеживается и линия преемственности поколений, считают эксперты. Это напоминание молодежи о том, кто победил фашизм. Но, с другой стороны, президент попытался уравновесить этой речью сказанное им 21 февраля в обращении по ситуации в Украине и в Донбассе и о том, почему Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик, отметил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Тогда Путин «весьма резко отозвался о создателе советского государства Владимире Ленине». А праздник 23 февраля — это наследие именно советской России, а среди ветеранов большое число «поклонников Ленина». «Когда, как не сейчас, вспомнить их и обратиться к ним, подчеркнуть, что президент с ними на одной волне, что память о нашей героической истории, подвиг наших отцов и дедов он разделяет вместе с ними. Он уравновесил сказанное о Ленине обращением к ветеранам, которые шли вперед на Берлин под красным флагом с серпом и молотом», — резюмировал Калачев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В своем поздравлении с Днем защитника Отечества президент РФ Владимир Путин успокоил россиян. Он показал, что у России есть все, чтобы избежать дальнейшего геноцида в Донбассе и защитить свои границы, как это сделала советская армия в 1945 году, отмечают политологи. Слова Путина обращены и к жителям Украины, вновь столкнувшейся с фашизмом, считают эксперты. В этом году поздравление президента с Днем защитника Отечества оказалось длиннее, чем год назад — 574 слова, в 2021 году — 382. Это было обусловлено повышенным вниманием к внешней повестке, в отличие от прошлогоднего выступления. В начале Путин сказал о гордости за защитников России и о признании их «героических заслуг перед Родиной в отстаивании ее национальных интересов, суверенитета и независимости». «Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы — такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО. При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа», — отметил президент. Путин подчеркнул, что Россия «всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем». Однако в любой ситуации «интересы России, безопасность граждан безусловны». Президент заявил, что проведена модернизация Вооруженных сил РФ. Армия и флот «стали более мобильными, обрели новые боевой опыт» на территории Сирии. Кроме того, войска показали высокий уровень своей подготовки и слаженность в ходе внезапных проверок и маневров, а также во время миротворческих операций (в Казахстане, в Нагорном Карабахе). «На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта», — заявил Путин, подчеркнув, что уверен во всех, кто служит в российской армии, в их «высоком профессионализме, мужестве, надежности». Особо президент остановился на тех, кто «Отчизну мужеством прославил». Он обратился к ветеранам Великой Отечественной войны. «Мы всегда будем помнить, что именно вы — доблестное поколение победителей — сокрушили нацизм, спасли от этой варварской, беспощадной, смертоносной силы свою страну и весь мир. Ваш подвиг — это вершина в истории человечества, великий пример для всех, кто сегодня служит в армии и на флоте, на суше, в воздухе, на море бережет Россию от внешних угроз», — сказал Путин. Подобный акцент президент РФ делал и в поздравлении 2020 года — это был год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году Путин не говорил о миротворческих миссиях и сделал акцент на молодежь. В этом же году появился другой повод напомнить о подвиге ветеранов: «меняется ситуация», и «вопрос о Победе стал еще более значимым», считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Ветераны — это Победа. И именно о вкладе, который в эту победу внесли ветераны, напоминает президент, обращаясь к сегодняшнему дню: Донбасс, противостояние с США, санкции. Ситуация очень похожа на военную — экономически, психологически, социально. Это напутствие [Путина] — победили тогда, победим и сейчас. Но одновременно это и определение места тех, кто с нами борется — второе пришествие нацистов», — пояснил Журавлев. Президент провел параллель с Великой Отечественной войной, чтобы еще раз напомнить, кто победил в ней и освободил Европу от фашизма, отметил замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Резолюцией Европарламента от 2019 года СССР фактически приравнен к фашистской Германии. Это настоящая стратегия уничтожения исторической правды о Великой Отечественной войне. И нам приходится доказывать всему миру, что именно наши солдаты спасли его от коричневой чумы. Напомню, недавно канцлер Германии Олаф Шольц удивился, что происходящее в Донбассе мы называем геноцидом. Это беспардонно и неуместно по отношению к памяти миллионов погибших в борьбе с фашистской Германией», — считает Шаповалов. Ситуация в Украине наложили отпечаток на поздравление Путина, соглашается и руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Это связано с тем, что там ветераны, которые воевали с фашистской Германией, в Украине «не пользуются почетом и уважением, как в России», в отличие от ветеранов, которые служили на стороне гитлеровцев, в карательных батальонах. «Украина внимает речам Путина. Поэтому для него это возможность напомнить о подвиге наших народов — он обратился и к ним в том числе», — считает Иванов. В поздравлении Путина прослеживается и линия преемственности поколений, считают эксперты. Это напоминание молодежи о том, кто победил фашизм. Но, с другой стороны, президент попытался уравновесить этой речью сказанное им 21 февраля в обращении по ситуации в Украине и в Донбассе и о том, почему Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик, отметил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Тогда Путин «весьма резко отозвался о создателе советского государства Владимире Ленине». А праздник 23 февраля — это наследие именно советской России, а среди ветеранов большое число «поклонников Ленина». «Когда, как не сейчас, вспомнить их и обратиться к ним, подчеркнуть, что президент с ними на одной волне, что память о нашей героической истории, подвиг наших отцов и дедов он разделяет вместе с ними. Он уравновесил сказанное о Ленине обращением к ветеранам, которые шли вперед на Берлин под красным флагом с серпом и молотом», — резюмировал Калачев.