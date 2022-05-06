СК Приднестровья: следы террористических атак ведут на Украину

06 мая 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

Следователи Приднестровья по картам памяти дрона отследили все его запуски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Улики, обнаруженные на месте терактов в Приднестровье, дают основание полагать, что они организованы с территории прилегающей Украины. Таковы предварительные выводы следствия, правоохранительных органов непризнанной республики. «Приднестровские следователи по картам памяти дрона, с помощью которого готовили теракт на радиоцентре возле поселка Маяк, отследили все его запуски. Первый раз аппарат летал 18 апреля в Закарпатье. Последний — над поселком Маяк», — рассказал в эфире местного телеканала ТСВ сотрудник следственного комитета, чье лицо в интересах следствие не раскрывалось. Он пояснил, что аппарат с прикрепленной взрывчаткой, предназначенный для диверсии на станции охлаждения радиоцентра 3 мая взлетел с дороги между селами Рымаровка и Садовое на Украине. Однако беспилотник зацепился за трос и потерял управление. Его перехватили сотрудники правоохранительных органов Приднестровья затем. Ранее сообщалось, что президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину. Он призвал правительство Украины расследовать проникновение украинских боевых групп на территории непризнанной республики. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Улики, обнаруженные на месте терактов в Приднестровье, дают основание полагать, что они организованы с территории прилегающей Украины. Таковы предварительные выводы следствия, правоохранительных органов непризнанной республики. «Приднестровские следователи по картам памяти дрона, с помощью которого готовили теракт на радиоцентре возле поселка Маяк, отследили все его запуски. Первый раз аппарат летал 18 апреля в Закарпатье. Последний — над поселком Маяк», — рассказал в эфире местного телеканала ТСВ сотрудник следственного комитета, чье лицо в интересах следствие не раскрывалось. Он пояснил, что аппарат с прикрепленной взрывчаткой, предназначенный для диверсии на станции охлаждения радиоцентра 3 мая взлетел с дороги между селами Рымаровка и Садовое на Украине. Однако беспилотник зацепился за трос и потерял управление. Его перехватили сотрудники правоохранительных органов Приднестровья затем. Ранее сообщалось, что президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину. Он призвал правительство Украины расследовать проникновение украинских боевых групп на территории непризнанной республики. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя.