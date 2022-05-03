Байден забыл, какой из стран США поставляют оружие Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден перепутал Россию и Украину в официальной речи во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины. По его словам, на момент начала спецоперации это оружие использовала Москва «для укрепления обороны».

«[До начала спецоперации] мы убедились, что у России есть системы Javelin и другое оружие для укрепления их обороны, чтобы Украина была готова», — сказал Байден. Информацию передает РИА «Новости».

В ходе выступления американский лидер назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений. Байден также призвал конгресс как можно скорее утвердить дополнительную помощь Киеву на 33 миллиарда долларов.

Это не первая оговорка Байдена. Днем ранее во время выступления в Белом доме он перепутал свою должность и назвал себя первым сенатором от штата Делавэр. Также во время одного из мероприятий он запутался в женах руководства США.

Ранее президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, из которых 20 миллиардов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ. Американцы раскритиковали решение своего лидера. Они поддержали предложение телеведущего Такера Карлсона отстранить Байдена от должности ввиду недееспособности. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ. В частности, 1 мая Пентагон показал отправку бронетранспортеров М113. Поставляющий вооружение для ВСУ транспорт НАТО (в организацию входит и США) будет рассматриваться российскими военными в качестве целей для уничтожения, ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.