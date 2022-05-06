Reuters: Байден намерен отправить Украине еще 100 млн долларов

06 мая 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Американский президент Джо Байден собирается утвердить новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 миллионов долларов. Об этом сообщили Reuters четыре чиновника США. По словам источников агентства, Джо Байден намерен отправить на Украину военную помощь на сумму более 100 миллионов долларов. По их словам, соответствующее заявление американский лидер может сделать в течение ближайших суток. Ранее Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, из которых 20 миллиардов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ. Американцы раскритиковали такое решение, некоторые предложили отправить его в отставку. Президент прогрессивной группы Public Citizen Роберт Вайсман считает, что Байден раздает оружие США, не обращая внимание на проблемы внутри страны. Госдепе заявили, что у Вашингтона имеются «неисчерпаемые» запасы оружия для Украины. Тем временем Джо Байден, выступая перед американцами, забыл, какую страну он поддерживает в спецоперации. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент страны Владимир Путин, действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима.