Слова пермского сенатора, обвиняющего Украину, чаще цитируют СМИ

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Telegram Алексея Пушкова попал в ТОП-30 по цитируемости в СМИ

Telegram-канал члена Совета Федерации от Пермского края Алексея Пушкова попал тридцатку лидеров по цитируемости в российских средствах массовой информации. Прикамский сенатор в процессе обсуждения поведения президента Молдовы накануне праздника 9 Мая, назвал позицию Украины «тупым и злобным отрицанием»

«28-я позиция, Алексей Пушков, количество цитат: 418», - данные опубликованы на сайте компании «Медиалогия», которая в апреле текущего года занималась мониторингом новостных ресурсов.

В тройке лидеров рейтинга значатся: telegram-канал интернет-издания Baza (3 420 цитат), платформа губернатора Белгородской области «Настоящий Гладков» (3987 цитат) и канал главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова (6040 цитат).

URA.RU уже писало о заявлении пермского сенатора, что Владимир Зеленский должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского газа, а на вторую часть - за отказ вовлекаться в конфликт на стороне Украины. Запомнилось и другое высказывание Пушкова: «Молдавия может попасть в мусорное ведро истории».

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Telegram-канал члена Совета Федерации от Пермского края Алексея Пушкова попал тридцатку лидеров по цитируемости в российских средствах массовой информации. Прикамский сенатор в процессе обсуждения поведения президента Молдовы накануне праздника 9 Мая, назвал позицию Украины «тупым и злобным отрицанием».  «28-я позиция, Алексей Пушков, количество цитат: 418», - данные опубликованы на сайте компании «Медиалогия», которая в апреле текущего года занималась мониторингом новостных ресурсов. В тройке лидеров рейтинга значатся: telegram-канал интернет-издания Baza (3 420 цитат), платформа губернатора Белгородской области «Настоящий Гладков» (3987 цитат) и канал главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова (6040 цитат). URA.RU уже писало о заявлении пермского сенатора, что Владимир Зеленский должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского газа, а на вторую часть - за отказ вовлекаться в конфликт на стороне Украины. Запомнилось и другое высказывание Пушкова: «Молдавия может попасть в мусорное ведро истории».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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