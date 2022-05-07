Слова пермского сенатора, обвиняющего Украину, чаще цитируют СМИ

Telegram-канал члена Совета Федерации от Пермского края Алексея Пушкова попал тридцатку лидеров по цитируемости в российских средствах массовой информации. Прикамский сенатор в процессе обсуждения поведения президента Молдовы накануне праздника 9 Мая, назвал позицию Украины «тупым и злобным отрицанием».
«28-я позиция, Алексей Пушков, количество цитат: 418», - данные опубликованы на сайте компании «Медиалогия», которая в апреле текущего года занималась мониторингом новостных ресурсов.
В тройке лидеров рейтинга значатся: telegram-канал интернет-издания Baza (3 420 цитат), платформа губернатора Белгородской области «Настоящий Гладков» (3987 цитат) и канал главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова (6040 цитат).
URA.RU уже писало о заявлении пермского сенатора, что Владимир Зеленский должен обижаться на пол-Европы за продолжение закупок российского газа, а на вторую часть - за отказ вовлекаться в конфликт на стороне Украины. Запомнилось и другое высказывание Пушкова: «Молдавия может попасть в мусорное ведро истории».
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