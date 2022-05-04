Пермский сенатор обвинил Украину в злобном отрицании Дня Победы

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков в процессе обсуждения поведения президента Молдовы накануне праздника 9 Мая, назвал позицию Украины «тупым и злобным отрицанием». Об этом сенатор заявил в своем telegram-канале.
«Санду маневрирует, убедившись, что тупое и злобное отрицание Дня Победы на Украине до добра не доводит», — пишет Пушков. Пост появился после выступления Марии Санду, которое было посвящено Дню Победы.
Молдавский президент в видеообращении пообещала провести празднование памятной даты в своей стране. Ранее сообщалось, что Санду утвердила запрет георгиевской ленты в Молдавии.
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Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков в процессе обсуждения поведения президента Молдовы накануне праздника 9 Мая, назвал позицию Украины «тупым и злобным отрицанием». Об этом сенатор заявил в своем telegram-канале. «Санду маневрирует, убедившись, что тупое и злобное отрицание Дня Победы на Украине до добра не доводит», — пишет Пушков. Пост появился после выступления Марии Санду, которое было посвящено Дню Победы. Молдавский президент в видеообращении пообещала провести празднование памятной даты в своей стране. Ранее сообщалось, что Санду утвердила запрет георгиевской ленты в Молдавии. В МИД республики заявили, что такое решение является «суверенным правом» государства. Также в Эстонии запретили использование лент и флагов России и СССР.