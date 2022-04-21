Валюта США слабеет из-за Джо Байдена Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Джо Байден из-за своих действий по «закачиванию» денег в экономику Штатов может привести страну к краху. Причина — в высокой инфляции и налоговых выплатах государству, об этом в эфире телеканала Fox News заявил телеведущий Такер Карлсон.

«Валюта США слабеет. Инвесторы по всему миру спешат конвертировать доллары США, которые все больше обесцениваются, в другие вещи. Именно так и бывает, когда закачиваешь в экономику слишком много денег — они начинают дешеветь», — информацию приводит РИА «Новости».

Он также отметил, что ситуация, которая сложилась в Штатах — опасная, и вечно так продолжаться не может. «Если экономика рухнет, собьются все настройки», — резюмировал ведущий.

Ранее Карлсон также выступал против политики Байдена. Он отмечал, что президент США намерено раздувает ситуацию на Украине, чтобы отвлечь граждан от проблем в стране, пишет «Федеральное агентство новостей». При этом власти совсем не учитывают мнение американцев по поводу конфликта РФ и Украины, дополняет Nation News.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса, которые ВСУ обстреливали 8 лет. Несмотря на намерения России закончить противостояние ЛНР и ДНР с киевской властью, США, Евросоюз, Канада, Япония, а также ряд других стран восприняли ситуацию негативно. Они ввели против России жесткие санкции, касающиеся экономических и банковских сфер в стране. Однако все эти действия привели к удару по своим же гражданам. Британцы и французы пострадали от санкций против России, а в Германии пожаловались на возросшие цены на электроэнергию и воду. В Чехии считают, что прекращение импорта российского газа приведет к увеличению числа безработных в стране.

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