Александр Ильтяков посетил ЛНР и ДНР в составе делегации неравнодушных депутатов Госдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков вернулся из Донбасса. О своих впечатлениях он написал в своем telegram-канале.

Командировка Ильтякова в ЛНР и ДНР состоялась в рамках поездки делегации неравнодушных депутатов Госдумы. «Люди, с кем встречались, искренне рады освобождению своей территории от лиц, навязывающих свои националистические принципы жизни. Народ одержим победой России над злом. Просят лишь одно: — «Только не бросайте нас больше! Мы вас тридцать лет ждали! Мы хотим в Россию, домой! Мы русские!», — написал Ильтяков.

Также он разместил видео и фотографии. В Донецке Ильтяков в составе делегации возложил цветы на месте совершения теракта. На других кадрах представлено разбитое украинскими карателями село Трехизбенка, и истребленный город Волноваха.

Русские в Донецке и Луганске восемь лет подвергались гонениям и атакам со стороны украинских военных. Погибали мирные жители. На Украине с 24 февраля российские военные проводят спецоперацию. Власти государств провели три очных раунда переговоров. Главные требования России — денацификация Украины, возврат страны к нейтральному статусу и демилитаризация. Однако киевские власти не торопятся завершать переговоры. Украинская сторона 14 марта взяла паузу в переговорах по согласованию мирного договора для дополнительной работы в подгруппах для уточнения отдельных определений.

Депутат Госдумы Александр Ильтяков посетил Донбасс Фото telegram-канала Ильтякова

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