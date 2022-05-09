Bloomberg: ЕС смягчит шестой пакет санкций из-за конфликта

При этом ЕС запретит европейским компаниям страховать нефтяные танкеры, перевозящие нефть из РФ Фото: media.gazprom-neft.ru

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз намерен смягчить шестой пакет санкций против России ради своих нефтяных танкеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и источники в ЕС. Брюссель решил позволить своим судам доставлять российскую нефть в третьи страны после того, как ряд государств выступили против такого запрета.

«Европейский союз намерен смягчить свой пакет санкций в отношении экспорта российской нефти после споров на выходных. Блок отменит предложенный запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими ЕС», — передает Bloomberg.

В числе стран, которые выступили против таких ограничений, была Греция. Ее экономика в значительной степени зависит от судоходства. В результате данное положение было исключено из шестого пакета санкций. При этом Евросоюз по-прежнему намерен запретить европейским компаниям страховать суда, которые перевозят российскую нефть.

Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза. Также в рамках шестого пакета антироссийских санкций говорится об отключении банков от системы SWIFT и составлении списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Несмотря на твердые намерения ЕС, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов. В частности, о своем исключении из эмбарго Евросоюза на российскую нефть хотят попросить Болгария и Чехия. Запад надеялся на помощь стран Востока, в том числе Саудовской Аравии. Однако ОПЕК отказалась наращивать поставки нефти для помощи ЕС и США.

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