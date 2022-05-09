СМИ: власти Италии потратят 14 млн евро на яхты олигархов из РФ

У владельцев вилл и яхт будет 180 дней после снятия санкций, чтобы получить их обратно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Содержание имущества, изъятого у российских олигархов, обойдется Италии почти в 14 миллионов евро за год. Об этом сообщает издание La Repubblica. Сейчас правительство Италии готовит поправки, благодаря которым оно сможет продавать арестованное имущество полностью или частями для покрытия расходов.

«Почти четырнадцать миллионов. Столько в этому году будет стоить итальянскому государства содержание „замороженных“ мегавилл и роскошных яхт, арестованных у российских олигархов», — передает La Repubblica.

Речь идет об имуществе, которое было арестовано у россиян в связи с санкциями Евросоюза. Среди них активы миллиардеров Алишера Усманова, Петра Авена, Геннадия Тимченко и журналиста Владимира Соловьева. Их общую стоимость журналисты оценивают почти в два миллиарда евро.

Издание отмечает, что правительство Италии пытается снизить расходы на содержание арестованного имущества, в том числе на защиту от вандализма. Данные затраты правительство страны намерены восполнить за счеты взимания компенсации с владельцев. Потребовать ее власти Италии планируют после того, как будут сняты санкции. Правительство страны уже готовит соответствующие поправки.

У владельцев арестованных яхт и вилл будет 180 дней на то, чтобы забрать свое имущество. После правительство Италии сможет продать объекты целиком или по частям. Если яхты не получится продать, то их переведут во флот итальянских служб, уточняет издание.

В марте власти Италии арестовали комплекс построек на острове Сардиния, принадлежащий владельцу «Северстали» и самому богатому российскому предпринимателю по версии Forbes Алексею Мордашову. Ранее полиция Италии арестовала его 65-метровую яхту «Леди М» стоимостью 65 млн евро. ‎Также Рим наложил арест на недвижимость Усманова и Соловьева.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала нулевых и обострилось в последние месяцы на фоне спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам