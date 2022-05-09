Посол РФ в США Антонов: Запад отказался жить с Россией в мире

10 мая 2022 в 05:38 Размер текста - 17 +

Запад отверг справедливые требования России о гарантиях безопасности. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, выступая на торжественном приеме по случаю Дня Победы. «Наша страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Но справедливые и обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности никто на Западе слышать не захотел», — цитирует Анатолия Антонова ТАСС. Он добавил, что государства-члены НАТО лишь наоборот создавали угрозу для России. Кроме того, дипломат высказался о спецоперации РФ на Украине, подчеркнув, что Россия не могла «оставить Донбасс на растерзание неонацистам». «Защита отечества остается важнейшей задачей для нас», — сказал он, добавив, что Россия столкнулась с очередным вызовом безопасности возле своих границ. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны отказались идти на встречу России. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, коллективный Запад поставил существование РФ под угрозу. О планах США по расколу России говорил и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Издание The American Conservative подчеркивало, что именно США спровоцировал начало спецоперации РФ на Украине. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие закона о ленд-лизе усложнит процесс переговоров. Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил американскому правительству началом войны из-за поставок вооружений на Украину. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация