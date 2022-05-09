Под Курганом приготовили автобусы для эвакуации жителей

В поселке Чистопрудный под Курганом подготовились к возможной эвакуации жителей Фото: Екатерина Сычкова

Жителей поселка Чистопрудный Кетовского района подготовили к превентивной эвакуации из-за возможной угрозы населенному пункту от лесных пожаров. В случае ухудшения обстановки граждан планируют вывозить на автобусах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

«В настоящее время к превентивной эвакуации уже подготовлено два автобуса для того, чтобы при необходимости вывезти около 35 человек. В поселке проведено оповещение граждан», — рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина. Данные меры проводятся для того, чтобы быть готовыми к возможным возгораниям вблизи поселка, а также для предотвращения паники среди местных жителей. «Сейчас порывы ветра, которые достигают более 20 м/с несут сильное задымление и клубы дыма, которые наблюдают жители. Однако в настоящее время угрозы для поселка нет. Пока эвакуация не проводится», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что в СНТ «Зеленый Мыс» под Курганом загорелись дачи. Из-за ландшафтного пожара пострадали баня и четыре постройки на общей площади 150 кв. м. На месте по повышенному рангу работают пожарно-спасательные подразделения из 62 человек и 16 единиц техники. 9 мая на набережной в центре Кургана сотрудникам МЧС пришлось тушить возгорание камыша. Площадь пожара составила 800 кв. м. В нескольких районах Курганской области, в том числе в областном центре, продолжает действовать режим ЧС, введенный в конце апреля из-за сложной ситуации с пожарами. В МЧС предупредили, что ситуация может усугубиться после усиления ветра в порывах до 20м/с, которое ожидается в ближайшие два дня.

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