Екатеринбуржцам посоветовали закрыть окна и не выходить из дома

Свердловский Роспотребнадзор рекомендует жителям региона остаться дома и закрыть окна. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.
«Управление Роспотребнадзора рекомендует жителям придерживаться рекомендаций санитарных врачей в период смога», — рекомендуют санитарные врачи.
Уточняется, что в связи с запахом гари ведомство организует проверку воздуха в Академическом районе. Среди рекомендаций Роспотребнадзора — избегать длительного нахождения на улице, при этом носить на свежем воздухе маски и респираторы. Санврачи также рекомендуют не открывать окна и проводить влажные уборки дома, вместо контактных линз носить очки, пить больше воды, промывать слизистые (глаза, нос, горло и т. п.) и отказаться от курения.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области горят леса. Жители региона сообщают о возгораниях в поселках Буланаш, Покровский, запах гари чувствуется в Рефтинском, Черноисточинске и Екатеринбурге. Кроме того, 10 мая загорелось одно из сооружений термального комплекса Баден-Баден и горели жилые дома в поселке Безречный.
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Свердловский Роспотребнадзор рекомендует жителям региона остаться дома и закрыть окна. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте. «Управление Роспотребнадзора рекомендует жителям придерживаться рекомендаций санитарных врачей в период смога», — рекомендуют санитарные врачи. Уточняется, что в связи с запахом гари ведомство организует проверку воздуха в Академическом районе. Среди рекомендаций Роспотребнадзора — избегать длительного нахождения на улице, при этом носить на свежем воздухе маски и респираторы. Санврачи также рекомендуют не открывать окна и проводить влажные уборки дома, вместо контактных линз носить очки, пить больше воды, промывать слизистые (глаза, нос, горло и т. п.) и отказаться от курения. Ранее сообщалось, что в Свердловской области горят леса. Жители региона сообщают о возгораниях в поселках Буланаш, Покровский, запах гари чувствуется в Рефтинском, Черноисточинске и Екатеринбурге. Кроме того, 10 мая загорелось одно из сооружений термального комплекса Баден-Баден и горели жилые дома в поселке Безречный.