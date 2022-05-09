09 мая 2022

Екатеринбуржцам посоветовали закрыть окна и не выходить из дома

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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, задымление, смог, плохая видимость, микрорайон солнечный, туман, экология, экологическая обстановка, дым в городе, загрязнение воздуха
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от прогулок и курения, а также пить больше воды Фото:
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Свердловский Роспотребнадзор рекомендует жителям региона остаться дома и закрыть окна. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.

«Управление Роспотребнадзора рекомендует жителям придерживаться рекомендаций санитарных врачей в период смога», — рекомендуют санитарные врачи.

Уточняется, что в связи с запахом гари ведомство организует проверку воздуха в Академическом районе. Среди рекомендаций Роспотребнадзора — избегать длительного нахождения на улице, при этом носить на свежем воздухе маски и респираторы. Санврачи также рекомендуют не открывать окна и проводить влажные уборки дома, вместо контактных линз носить очки, пить больше воды, промывать слизистые (глаза, нос, горло и т. п.) и отказаться от курения.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области горят леса. Жители региона сообщают о возгораниях в поселках Буланаш, Покровский, запах гари чувствуется в Рефтинском, Черноисточинске и Екатеринбурге. Кроме того, 10 мая загорелось одно из сооружений термального комплекса Баден-Баден и горели жилые дома в поселке Безречный.

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Свердловский Роспотребнадзор рекомендует жителям региона остаться дома и закрыть окна. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте. «Управление Роспотребнадзора рекомендует жителям придерживаться рекомендаций санитарных врачей в период смога», — рекомендуют санитарные врачи. Уточняется, что в связи с запахом гари ведомство организует проверку воздуха в Академическом районе. Среди рекомендаций Роспотребнадзора — избегать длительного нахождения на улице, при этом носить на свежем воздухе маски и респираторы. Санврачи также рекомендуют не открывать окна и проводить влажные уборки дома, вместо контактных линз носить очки, пить больше воды, промывать слизистые (глаза, нос, горло и т. п.) и отказаться от курения. Ранее сообщалось, что в Свердловской области горят леса. Жители региона сообщают о возгораниях в поселках Буланаш, Покровский, запах гари чувствуется в Рефтинском, Черноисточинске и Екатеринбурге. Кроме того, 10 мая загорелось одно из сооружений термального комплекса Баден-Баден и горели жилые дома в поселке Безречный.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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