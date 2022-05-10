Курганец незаконно продавал награды времен СССР

Житель Лебяжья предстанет перед судом за попытку продать пять наград времен СССР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель поселка Лебяжье Курганской области пытался продать пять госнаград времен СССР, которые он якобы нашел в заброшенном доме. Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

«21 марта на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Лебяжья-Сибирская 35-летний житель поселка Лебяжье Курганской области хотел продать 5 государственных наград времен СССР за 1 тысячу рублей. Реализация государственных наград на территории России запрещена, поэтому медали были изъяты и направлены на экспертизу», — говорится в сообщении ведомства.

У мужчины изъяли медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 г. г.», две медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «Ветеран труда», медаль «За освоение целинных земель». Сотрудникам он пояснил, что медали нашел в заброшенном доме, где ранее проживали пожилые люди. 5 марта он решил продать награды и разместил объявление на сайте купли-продажи. Экспертиза показала подлинность наград. Сотрудники Курганского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по ст. 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград). В настоящее время материалы дела направлены в мировой суд Лебяжьевского района.

Ранее 42-летний житель поселка Юргамыш попытался продать пять военных медалей за одну тысячу рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, материалы переданы в суд. Статья 324 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа, до одного года исправительных работ, либо до трех месяцев ареста.

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