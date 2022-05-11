Певица Мэйби-Бэйби высмеяла Инстасамку в новом треке. «Страшная на вид, колхозница внутри»

11 мая 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Мэйби-Бэйби назвала Инстасамку колхозницей Фото: соцсети певицы Певица Мэйби-Бэйби (Виктория Лысюк) записала дисс (зарифмованная критика в адрес оппонента в рэп-индустрии, -прид.ред.) на Инстасамку (Дарья Зотеева), в котором называет ее воровкой и колхозницей. Клип Виктория выложила на свой официальный канал на платформе YouTube. «Твой парень сделал себе нос, но до сих пор не чует, что твой рэп это колхоз. Треки у Cardi (Cardi B — американская хип-хоп исполнительница, прим. URA.RU) украла, но в тебе Cardi ни грамма. Вы похожи с твоей задницей: вы обе фейк и выпускаете дерьмо», — зачитала исполнительница в своем треке. По словам Мэйби-Бэйби, все песни уроженки Тобольска «ничего не весят, ведь они ворованные, и их невозможно слушать». Также Лысюк заявила, что несмотря на брендовые вещи, Инстасамка «все равно колхозница». «Силикон везде, ты страшная на вид. Шмотки D&G, ты колхозница внутри», — зачитала Лысюк. В комментариях к видео люди пишут, что неожидали такого от исполнительницы. «Будем следить за тем, как Мэйби превосходит самую лицемерную хамку в России. Это великолепно», — пишет Сай Яманка. «Я конечно не фанатка Мэйби, но после такого я ее нереально зауважала. Хоть кто-то эту самку колхозную на место поставил. Уважуха тебе», — прокомментировала Амина Мамедова. Ранее URA.RU сообщало о том, что Инстасамка покинула территорию РФ и теперь проживает в ОАЭ вместе со своим молодым человеком. Позднее певица заявила о том, что концертов в России больше не будет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Певица Мэйби-Бэйби (Виктория Лысюк) записала дисс (зарифмованная критика в адрес оппонента в рэп-индустрии, -прид.ред.) на Инстасамку (Дарья Зотеева), в котором называет ее воровкой и колхозницей. Клип Виктория выложила на свой официальный канал на платформе YouTube. «Твой парень сделал себе нос, но до сих пор не чует, что твой рэп это колхоз. Треки у Cardi (Cardi B — американская хип-хоп исполнительница, прим. URA.RU) украла, но в тебе Cardi ни грамма. Вы похожи с твоей задницей: вы обе фейк и выпускаете дерьмо», — зачитала исполнительница в своем треке. По словам Мэйби-Бэйби, все песни уроженки Тобольска «ничего не весят, ведь они ворованные, и их невозможно слушать». Также Лысюк заявила, что несмотря на брендовые вещи, Инстасамка «все равно колхозница». «Силикон везде, ты страшная на вид. Шмотки D&G, ты колхозница внутри», — зачитала Лысюк. В комментариях к видео люди пишут, что неожидали такого от исполнительницы. «Будем следить за тем, как Мэйби превосходит самую лицемерную хамку в России. Это великолепно», — пишет Сай Яманка. «Я конечно не фанатка Мэйби, но после такого я ее нереально зауважала. Хоть кто-то эту самку колхозную на место поставил. Уважуха тебе», — прокомментировала Амина Мамедова. Ранее URA.RU сообщало о том, что Инстасамка покинула территорию РФ и теперь проживает в ОАЭ вместе со своим молодым человеком. Позднее певица заявила о том, что концертов в России больше не будет.