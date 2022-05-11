Сотрудник государственной сети аптек идет на выборы в Кургане

На предварительное голосование ЕР в Кургане документы подали всего девять человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник акционерного общества «Курганфармация» (управляет сетью аптек и принадлежит региональным властям) Илья Седых стал зарегистрированным кандидатом предварительного голосования «Единой России» перед довыборами в городскую думу. Информация опубликована на официальном сайте внутрипартийных выборов.

«Седых Илья Александрович. Избирательный округ № 1. Место работы: АО „Курганфармация“. Должность: Специалист», — указано в карточке кандидата. Седых родился в 1994 году. В 2016-м закончил Курганский государственный университет по специальности «Организация работы с молодежью».

На сайте регионального отделения партии говорится, что на внутрипартийное голосование заявилось всего девять человек. В пятницу, 13 мая, последний день приема документов от кандидатов.

Ранее URA.RU писало, что на внутрипартийное голосование заявился генеральный директор завода «Кургансельмаш» (КСМ) Кирилл Гринюк. Первым кандидатом предварительного голосования «Единой России» перед довыборами в Курганскую городскую думу стал Кирилл Герасимов. Также документы подали студенты Денис Сурин и Михаил Тушин, сотрудник Курганского машиностроительного завода (КМЗ) Сергей Кобец. Предварительное голосование ЕР пройдет с 23 по 29 мая. Победителей партия выдвинет кандидатами на довыборы. Довыборы в гордуму Кургана по одномандатным округам №1 и №6 состоятся в сентябре.