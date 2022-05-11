После массовой гибели рыбы на курганских озерах прошла проверка

Массовую гибель рыбы заметили на трех озерах Курганской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области представители природоохранной прокуратуры проверили образцы рыбы и воды трех озер Варгашинского и Кетовского районов. Данная информация была 12 мая размещена на сайте областной прокуратуры.

«Природоохранной прокуратурой проведена проверка информации о гибели рыбы на озерах Малое Песьяное, Кабанье Варгашинского района и Серебрянный ручей Кетовского района Курганской области. <…> Проведены лабораторные исследования образцов рыбы, а также обследование водоохранной зоны и акватории водоема», — указано в сообщении.

Сотрудники прокуратуры объяснили, что в результате исследований не было выявлено возбудителей болезней, влияющих на замор рыбы. По данным представителей ведомства, территории этих трех озер благополучны.

Жители Курганской области в апреле жаловались на массовый замор рыбы в озерах. Они публиковали фотографии и видео с сотнями мертвых рыб. Начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Алексей Коев объяснял URA.RU, что частичный замор связан с отсутствием в озерах условий для существования такого количества рыбы.