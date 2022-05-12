Доходы прокурора Курганской области резко снизились

Андрей Назаров отчитался о годовом доходе более 4,12 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Прокурор Курганской области Андрей Назаров по итогам 2021 года отчитался о доходе более 4,12 млн рублей. Декларации руководства областной прокуратуры опубликованы на сайте ведомства. По итогам 2020 года доходы Назарова превышали 18 млн рублей.

«Назаров А.И. Прокурор Курганской области. Декларированный годовой доход — 4 121 426 рублей», — указано в сведениях о доходах, расходах и имуществе. В собственности Назарова, как и год назад, есть автомобиль Volkswagen Touareg и квартира площадью 126,8 кв. м. Годовой доход супруги прокурора вырос с 842 631 до 1 066 624 рубля.

По итогам 2020 года доходы Назарова составили 18,3 млн рублей. В пресс-службе областной прокуратуры резкий рост его доходов объясняли продажей недвижимого имущества. При этом инсайдеры уточняли, что в 2020 году он продал квартиру в другом регионе. Без учета этой сделки доходы Назарова в 2020 году практически не изменились по сравнению с 2019 годом, когда они составляли 4,3 млн рублей.

Первый заместитель прокурора Курганской области Андрей Иньшаков по итогам 2021 года отчитался о доходе в 3,255 млн рублей. В 2020 году его доход был немного ниже и составлял 3,07 млн рублей, но часть года он работал в предыдущей должности — прокурором Железнодорожного района Екатеринбурга. У Иньшаков, как и год назад, есть мотоцикл Harley-Davidson, у супруги — автомобиль Volkswagen Tiguan.

Доходы заместителя прокурора Курганской области Алексея Волкова в 2021 году оказались выше, чем у его начальника, и составили 4,23 млн рублей. До октября 2021 года он был первым заместителем прокурора Оренбургской области. Еще один зампрокурора Виталий Бондарев отчитался о годовом доходе в 2,3 млн рублей. До июня 2021 года он был прокурором Рамонского района Воронежской области.

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