Под Курганом сгорел лагерь, проданный главе челябинской компании. Фото

13 мая 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

На территории заброшенного лагеря «Лесная сказка» прошел пожар (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России В Курганской области пожар повредил лес и строения на территории бывшего лагеря «Лесная сказка». Об этом сообщили местные жители. Ранее территорию лагеря выкупила челябинская предпринимательница Наталья Кобелькова. «Заброшенный лагерь „Сказка“. Вернее то, что от него осталось», — указано в посте, размещенном в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». На фотографиях, прикрепленных к посту, видно, что от пожара пострадали деревья и некоторые строения. Супруг предпринимательницы Владимир Кобельков объяснил URA.RU, что они еще не были на месте, поэтому какие-то выводы делать преждевременно. По его словам, пожар не сильно повлиял на планы по развитию территории, так как они были долгосрочными. «Объекты и так были разрушены до основания. В материальном плане они ничего не стоили. Больше жалко тот лес, который там был», — добавил он. Территория лагеря находится рядом с поселком Чистопрудным, где был пожар. Заброшенный лагерь власти Курганской области пытались продать с 2016 года. Изначально его цена составляла 20,5 млн рублей. В 2021 году цена лагеря снизилась до 8 млн. Его купила директор и совладелец челябинского медицинского центра «Сакура» Наталья Кобелькова. Она объясняла URA.RU, что планирует развивать купленную территорию в оздоровительном направлении и восстановительной медицины. От пожара пострадали некоторые здания Фото: группа «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте» Также огонь повредил часть деревьев Фото: группа «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте» Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

В Курганской области пожар повредил лес и строения на территории бывшего лагеря «Лесная сказка». Об этом сообщили местные жители. Ранее территорию лагеря выкупила челябинская предпринимательница Наталья Кобелькова. «Заброшенный лагерь „Сказка“. Вернее то, что от него осталось», — указано в посте, размещенном в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». На фотографиях, прикрепленных к посту, видно, что от пожара пострадали деревья и некоторые строения. Супруг предпринимательницы Владимир Кобельков объяснил URA.RU, что они еще не были на месте, поэтому какие-то выводы делать преждевременно. По его словам, пожар не сильно повлиял на планы по развитию территории, так как они были долгосрочными. «Объекты и так были разрушены до основания. В материальном плане они ничего не стоили. Больше жалко тот лес, который там был», — добавил он. Территория лагеря находится рядом с поселком Чистопрудным, где был пожар. Заброшенный лагерь власти Курганской области пытались продать с 2016 года. Изначально его цена составляла 20,5 млн рублей. В 2021 году цена лагеря снизилась до 8 млн. Его купила директор и совладелец челябинского медицинского центра «Сакура» Наталья Кобелькова. Она объясняла URA.RU, что планирует развивать купленную территорию в оздоровительном направлении и восстановительной медицины.