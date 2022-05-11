11 мая 2022

Новые погорельцы из поселка под Курганом обратились в прокуратуру

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Пожары. Курган, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, малиновка
В прокуратуру обратились 11 погорельцев Фото:
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В прокуратуру Кетовского района (Курганская область) обратились 11 жителей поселка Чистопрудный, которые пострадали из-за пожара в населенном пункте. Данная информация была 12 мая размещена на сайте областной прокуратуры.

«Прокуратурой Кетовского района 11.05.2022 в п. Чистопрудный, СНТ „Икчанка“, СНТ „Разлив“, д. Костоусово в целях защиты прав граждан, пострадавших 10.05.2022 в результате пожара, была организована работа мобильной приемной. В ходе работы мобильной приемной было принято 11 пострадавших граждан, проживающих в пос. Чистопрудный», — указано в сообщении.

Жители поселка, у которых огонь уничтожил имущество и жилье, просили сотрудников ведомства помочь в получении материальной помощи. Представители прокуратуры ответили на вопросы погорельцев и направили заявления, связанные с обращениями, в администрацию Кетовского района.

10 мая во время пожара в Чистопрудном сгорела часть незаконного кладбища. В начале мая за несколько дней в прокуратуру обратились 73 погорельца. 66 из них были пострадавшими от пожара в СНТ «Малиновка».

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В прокуратуру Кетовского района (Курганская область) обратились 11 жителей поселка Чистопрудный, которые пострадали из-за пожара в населенном пункте. Данная информация была 12 мая размещена на сайте областной прокуратуры. «Прокуратурой Кетовского района 11.05.2022 в п. Чистопрудный, СНТ „Икчанка“, СНТ „Разлив“, д. Костоусово в целях защиты прав граждан, пострадавших 10.05.2022 в результате пожара, была организована работа мобильной приемной. В ходе работы мобильной приемной было принято 11 пострадавших граждан, проживающих в пос. Чистопрудный», — указано в сообщении. Жители поселка, у которых огонь уничтожил имущество и жилье, просили сотрудников ведомства помочь в получении материальной помощи. Представители прокуратуры ответили на вопросы погорельцев и направили заявления, связанные с обращениями, в администрацию Кетовского района. 10 мая во время пожара в Чистопрудном сгорела часть незаконного кладбища. В начале мая за несколько дней в прокуратуру обратились 73 погорельца. 66 из них были пострадавшими от пожара в СНТ «Малиновка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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