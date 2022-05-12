Екатеринбуржцы придумали, как отомстить Соловьеву за оскорбления

13 мая 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Деньги на документальный фильм о Екатеринбурге планируется получить от свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Екатеринбургский журналист Евгений Анисимов собирается снять документальный фильм о Екатеринбурге в ответ на резкие высказывания телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего столицу Урала «центром мерзотной либероты». Об этом он заявил на своем YouTube-канале. «Недавно Соловьев назвал наш город „Центром мерзотной либероты“, а ранее он называл екатеринбуржцев бесами и козлищами. Понятно, что мы позже встретимся с ним и с его представителями в суде и сделаем все, чтобы осложнить ему роскошную жизнь через генпрокуратуру», — сообщил журналист. Анисимов рассказал, что коллектив студии «Зеркало» собирается ответить Соловьеву. Речь идет о съемках честного документального фильма о Екатеринбурге, который войдет в цикл «Реально Ру» и станет ответом журналисту, оскорбившему уральцев. В планах команды снять кинокартину совместно с краеведами, специалистами по истории, культуре, экономике. Цель — установить, какой вклад Екатеринбурге внес в борьбу с фашизмом, в индустриализацию страны и бюджет России. «У нас достаточно опыта работы в горячих точках по всей России, и я уверен, что с таким проектом мы справимся», — подытожил журналист. Сбор денег осуществляется на платформе DonationAlerts. Средства потратят как на съемки, так и на экономическую аналитику и юридическое обоснование. К финансированию фильма призывают даже жителей других городов России, о которых ранее нелицеприятно отзывался Владимир Соловьев. Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан, которые поддерживают оппозиционные взгляды. Но после патриотичных концертов в поддержку специальной военной операции изменил свое мнение. Однако журналисту уже ответило множество представителей свердловской элиты, среди которых: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, и даже бард Александр Новиков, который посоветовал Соловьеву «фильтровать хрюканину». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Екатеринбургский журналист Евгений Анисимов собирается снять документальный фильм о Екатеринбурге в ответ на резкие высказывания телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего столицу Урала «центром мерзотной либероты». Об этом он заявил на своем YouTube-канале. «Недавно Соловьев назвал наш город „Центром мерзотной либероты“, а ранее он называл екатеринбуржцев бесами и козлищами. Понятно, что мы позже встретимся с ним и с его представителями в суде и сделаем все, чтобы осложнить ему роскошную жизнь через генпрокуратуру», — сообщил журналист. Анисимов рассказал, что коллектив студии «Зеркало» собирается ответить Соловьеву. Речь идет о съемках честного документального фильма о Екатеринбурге, который войдет в цикл «Реально Ру» и станет ответом журналисту, оскорбившему уральцев. В планах команды снять кинокартину совместно с краеведами, специалистами по истории, культуре, экономике. Цель — установить, какой вклад Екатеринбурге внес в борьбу с фашизмом, в индустриализацию страны и бюджет России. «У нас достаточно опыта работы в горячих точках по всей России, и я уверен, что с таким проектом мы справимся», — подытожил журналист. Сбор денег осуществляется на платформе DonationAlerts. Средства потратят как на съемки, так и на экономическую аналитику и юридическое обоснование. К финансированию фильма призывают даже жителей других городов России, о которых ранее нелицеприятно отзывался Владимир Соловьев. Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан, которые поддерживают оппозиционные взгляды. Но после патриотичных концертов в поддержку специальной военной операции изменил свое мнение. Однако журналисту уже ответило множество представителей свердловской элиты, среди которых: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, и даже бард Александр Новиков, который посоветовал Соловьеву «фильтровать хрюканину».