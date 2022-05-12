Экс-депутат с товарищами на квадроциклах тушил пожар под Курганом. Видео

13 мая 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Экс-депутат Кургана Сергей Руденко организовал группу добровольцев на квадроциклах для тушения пожаров Фото: Екатерина Сычкова Бывший депутат Курганской городской думы Сергей Руденко организовал группу квадроциклистов для помощи в тушении ландшафтного пожара под Курганом. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Руденко. «Мы организовали группу квадроциклистов. Согласовали все со штабом МЧС, получили задачу контролировать определенный участок и успешно ее выполнили. Работали с двумя пожарными расчетами. Искали очаги, потом пробивали дорогу для пожарных, в труднодоступных местах для пожарных машин тушили огонь с помощью садовых ранцевых распылителей. Парни за свой счет купили садовые ранцы, они оказались очень эффективны при тушении горящей травы», — рассказал URA.RU Сергей Руденко. Четверо курганских квадроциклистов обнаружили возгорание возле деревни Передергина (Кетовский район) и сообщили пожарному расчету №44. Добровольцы тушили огонь с помощью ранцевых распылителей. Совместными усилиями очаг удалось погасить. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за сложной ситуации с природными пожарами объявлен режим ЧС. В Каргапольском районе ищут поджигателя леса. Ущерб от пожара составляет больше 1 миллиона рублей. 12 мая пожарные-спасатели боролись с отдельными очагами пожаров в лесах Каргапольского, Кетовского и Юргамышского районов. Угрозы населенным пунктам нет. Группа курганцев на квадроциклах помогла потушить пожар у деревни Передергина (Кетовский район) фото: предоставил Сергей Руденко

Бывший депутат Курганской городской думы Сергей Руденко организовал группу квадроциклистов для помощи в тушении ландшафтного пожара под Курганом. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Руденко. «Мы организовали группу квадроциклистов. Согласовали все со штабом МЧС, получили задачу контролировать определенный участок и успешно ее выполнили. Работали с двумя пожарными расчетами. Искали очаги, потом пробивали дорогу для пожарных, в труднодоступных местах для пожарных машин тушили огонь с помощью садовых ранцевых распылителей. Парни за свой счет купили садовые ранцы, они оказались очень эффективны при тушении горящей травы», — рассказал URA.RU Сергей Руденко. Четверо курганских квадроциклистов обнаружили возгорание возле деревни Передергина (Кетовский район) и сообщили пожарному расчету №44. Добровольцы тушили огонь с помощью ранцевых распылителей. Совместными усилиями очаг удалось погасить. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за сложной ситуации с природными пожарами объявлен режим ЧС. В Каргапольском районе ищут поджигателя леса. Ущерб от пожара составляет больше 1 миллиона рублей. 12 мая пожарные-спасатели боролись с отдельными очагами пожаров в лесах Каргапольского, Кетовского и Юргамышского районов. Угрозы населенным пунктам нет.