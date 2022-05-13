Александр Лошаков был главой Кировского района Екатеринбурга в 2010—2021 годах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Следственный комитет закрыл уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), где фигурировал бывший глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков. Об этом URA.RU сообщил адвокат Сергей Мисиюк, представлявший интересы одного из фигурантов — бизнесмена Михаила Петровичева.

«4 мая следователем второго отдела по расследованию особо важных дел Новоселовым было принято решение о прекращении уголовного преследования в отношении моего доверителя, а также всех других фигурантов — [экс-главы отдела администрации Кировского района по благоустройству Ильи] Лободы, Лошакова и сотрудников Кировского ДЭУ [дорожно-эксплуатационного участка]. В связи с отсутствием в их действиях состава преступления», — сказал Мисиюк.

Дозвониться до Лошакова к моменту публикации не удалось. «Для Лошакова как офицера (он бывший военный — прим. URA.RU) это было серьезное моральное испытание. Он реально бессребреник!» — отреагировал на новость хороший знакомый экс-чиновника.

В ноябре 2020-го Лошакова после обысков в Кировской администрации доставили на допрос в свердловское УФСБ. Спустя сутки его выпустили. Как и директора Кировского ДЭУ Сергей Худякова. Следователи подозревали, что ДЭУ заключало контракты на проведение дорожных ремонтов с аффилированным подрядчиком, через которого впоследствии выводились бюджетные средства. Петровичева арестовали, так как он в последний момент отказался сотрудничать с силовиками.

В феврале 2021-го Худякова все же отправили в СИЗО. Вместе с Лободой и главным инженером ДЭУ Александром Юхно. Перед этим новый мэр Алексей Орлов отстранил Лошакова от работы. В апреле 2021-го его место занял бывший вице-мэр по торговле Владимир Боликов.

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