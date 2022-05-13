Свердловского гонщика, показавшего нацистский жест, лишили титула

13 мая 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Однако Артем Северюхин сможет продолжить участвовать в следующих турнирах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала победу свердловского гонщика Артема Северюхина на чемпионате Европы по картингу. Об этом сообщило издание GP Fans, ссылаясь на FIA. «Несмотря на то, что участник выразил глубокое сожаление по поводу своего неподобающего жеста, FIA считает такое поведение неприемлемым, крайне предосудительным и противоречащим всем нормативам автоспорта», — говорится в сообщении. Титул гонщика был аннулирован. Его обвинили в нарушении пяти пунктов Международного спортивного кодекса. Однако от дальнейших выступлений Артема Северюхина не отстранили. Северюхин, выступавший из-за санкций Международной автомобильной федерации под итальянским флагом, одержал победу на этапе, после чего во время награждения показал жест, напоминающий нацистское приветствие, передает Sport24 . После скандала подросток извинился и заявил, что не собирался никого обижать, а лишь таким жестом поблагодарил своих родственников. Северюхин отмечал, что не вкладывал в жест смысл, придуманный националистами. Шведская команда после инцидента расторгла договор с гонщиком из Верхней Пышмы. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала победу свердловского гонщика Артема Северюхина на чемпионате Европы по картингу. Об этом сообщило издание GP Fans, ссылаясь на FIA. «Несмотря на то, что участник выразил глубокое сожаление по поводу своего неподобающего жеста, FIA считает такое поведение неприемлемым, крайне предосудительным и противоречащим всем нормативам автоспорта», — говорится в сообщении. Титул гонщика был аннулирован. Его обвинили в нарушении пяти пунктов Международного спортивного кодекса. Однако от дальнейших выступлений Артема Северюхина не отстранили. Северюхин, выступавший из-за санкций Международной автомобильной федерации под итальянским флагом, одержал победу на этапе, после чего во время награждения показал жест, напоминающий нацистское приветствие, передает Sport24. После скандала подросток извинился и заявил, что не собирался никого обижать, а лишь таким жестом поблагодарил своих родственников. Северюхин отмечал, что не вкладывал в жест смысл, придуманный националистами. Шведская команда после инцидента расторгла договор с гонщиком из Верхней Пышмы.