Молдавия и Украина заключили военное сотрудничество

13 мая 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

Спецслужбы Молдавии и Украины обмениваются данными, заявил Игорь Гросу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Государственные институты и спецслужбы Молдавии и Украины обмениваются сведениями и вместе следят за ситуацией в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, опасаясь обострения ситуации. Об этом заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу. «Все государственные институты — генеральные штабы, спецслужбы, погранполиция Молдавии поддерживают контакты с украинскими коллегами. Киев и Кишинев обеспокоены ситуацией в Приднестровье, весь цивилизованный мир знает, что там есть очень опасный — как для Молдавии, так и для Украины — склад с оружием», — сказал Гросу в эфире телеканала Moldova 1. Он считает, что безопасность и мир в Молдавии в значительной мере зависят от того, как будут складываться события на Украине. Он подчеркнул, «особенно в Одесской области». Спикер парламента также отметил, что в Приднестровье уже были провокации, поэтому власти Молдавии одновременно обеспокоены вероятным развитием событий. «Мы внимательно следим за ситуацией, мы видим обеспокоенность и страх перед эскалацией ситуации, руководство Левобережья этого не хочет», — сказал Гросу. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину. Он призвал правительство Украины расследовать проникновение украинских боевых групп на территории непризнанной республики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Государственные институты и спецслужбы Молдавии и Украины обмениваются сведениями и вместе следят за ситуацией в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, опасаясь обострения ситуации. Об этом заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу. «Все государственные институты — генеральные штабы, спецслужбы, погранполиция Молдавии поддерживают контакты с украинскими коллегами. Киев и Кишинев обеспокоены ситуацией в Приднестровье, весь цивилизованный мир знает, что там есть очень опасный — как для Молдавии, так и для Украины — склад с оружием», — сказал Гросу в эфире телеканала Moldova 1. Он считает, что безопасность и мир в Молдавии в значительной мере зависят от того, как будут складываться события на Украине. Он подчеркнул, «особенно в Одесской области». Спикер парламента также отметил, что в Приднестровье уже были провокации, поэтому власти Молдавии одновременно обеспокоены вероятным развитием событий. «Мы внимательно следим за ситуацией, мы видим обеспокоенность и страх перед эскалацией ситуации, руководство Левобережья этого не хочет», — сказал Гросу. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину. Он призвал правительство Украины расследовать проникновение украинских боевых групп на территории непризнанной республики.