Пермские ВИПы даже в санкции сохранили недвижимость за рубежом

Известные пермяки задекларировали зарубежную недвижимость Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Заграничную недвижимость, несмотря на европейские санкции, указали в декларациях за 2021 года два известных пермских функционера. Информация содержится в опубликованных на официальных источниках документах.

«Министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович. Земельный участок — 19 780 кв. м (Финляндия), жилой дом — 166 и 75 кв. м (Финляндия), иное недвижимое имущество (автомобильный навес) — 35 кв. м (Финляндия)», — указано в реестре общей совместной недвижимости у чиновника. С ним в доле этой недвижимостью владеет жена.

Также у Белановича недвижимость в России. Общий доход министра за 2021 год — 3 936 597,90 рублей, что на 620 с небольшим тысяч рублей больше заработка в 2020 году.

У его супруги в Финляндии есть своя недвижимость, помимо долевой с мужем. Два земельных участка — 20 650 и 3 110 кв. м, а также дача площадью 76,2 квадрата. Кроме финской собственности, у женщины есть другая недвижимость в России, автомобили и лодка. При этом доход супруги Белановича за год не изменился и составил 0 рублей.

Также известным пермским владельцем недвижимости зарубежом является депутат гордумы Владимир Плотников. Как и год назад, он задекларировал испанскую квартиру. «Плотников Владимир Иванович. Квартира. Общая долевая ½, 118,5 кв. м. Испания», — сообщает декларация. Вторая доля у его супруги. За год депутат заработал и получил вместе с иными доходами более 221 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что 7,1-миллионный доход за 2021 год указан в декларации губернатора Махонина. Гораздо больше задекларировал мэр Перми Демкин. Доходы градоначальника составили почти 16,5 млн.

Ряд европейских стран, США, Япония, Канада и другие государства ввели против России жесткие санкции, которые коснулись не только экономической, банковской сферы и бизнеса, но и отдельных граждан. Так, у российского бизнеса заморозили активы на Западе — в том числе счета, офшоры и недвижимость.