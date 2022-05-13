Погорельцы в Тюменской области получат помощь от властей

Власти Тюменской области на регулярной основе помогают погорельцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На помощь погорельцам выделяются средства из регионального бюджета Тюменской области. Об этом сообщила Лариса Спицына, пресс-секретарь Департамента социального развития Тюменской области. Выплаты можно получить и в случае утраты документов.

«Материальная помощь на первоочередные нужды из регионального бюджета предоставляется вне зависимости от причины пожара. Размер — 50 тысяч рублей на семью», — рассказала Спицына 72.RU. По ее словам, помощь из бюджета организована на регулярной основе, а специалисты пытаются максимально оперативно помочь пострадавшим. Если были утеряны документы, то органы МВД выдадут временное удостоверение личности.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор помог жителям деревни Глубокое (Бердюжский район), пострадавшим от пожара. Кроме 50 тысяч на первоочередные нужды, он дважды поручил выплатить материальную помощь. В итоге погорельцы получили в разы больше изначальной суммы.