В Китае заявили, что США не место в ООН

14 мая 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Политика США направлена на эскалацию конфликта на Украине, из-за чего стороны несут серьезные потери, потому Вашингтону не место в Совете Безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом говорится в статье китайского издания «Жэньминь Жибао». «В этом конфликте США отвечают за создание хаоса, действия Вашингтона являются причиной продолжения конфронтации, стороны конфликта несут серьезные потери. Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», — говорится в статье издания. Отмечается, что хоть США и не отправили свои военные силы на Украину, разведывательная поддержка наносит ущерб войскам РФ. По мнению автора статьи, эта опасная мера может привести «к более жестоким маневрам с обеих сторон», а также может послужить причиной для ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой. Ранее палата представителей конгресса приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США пытаются развязать войну НАТО и России. Американский телеканал CNN сообщал, что США отправляли Украине разведданные о местоположении российского крейсера «Москва», который затонул в апреле, пишет «Национальная служба новостей». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США не удастся скрыть свое участие в убийстве российских военных. В Пентагоне опровергли эту информацию, передает RT. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов. США и страны Евросоюза поддерживают Украину, поставляя туда оружие и предоставляя финансовую помощь.