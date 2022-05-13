13 мая 2022

В Китае заявили, что США не место в ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
VI Международная конференция по ВИЧ\СПИД. Москва, американский флаг, флаг сша, коалиция, французский флаг, флаг франции
Агрессивная политика США несовместима с членством в Совете Безопасности ООН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Политика США направлена на эскалацию конфликта на Украине, из-за чего стороны несут серьезные потери, потому Вашингтону не место в Совете Безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом говорится в статье китайского издания «Жэньминь Жибао».

«В этом конфликте США отвечают за создание хаоса, действия Вашингтона являются причиной продолжения конфронтации, стороны конфликта несут серьезные потери. Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», — говорится в статье издания.

Отмечается, что хоть США и не отправили свои военные силы на Украину, разведывательная поддержка наносит ущерб войскам РФ. По мнению автора статьи, эта опасная мера может привести «к более жестоким маневрам с обеих сторон», а также может послужить причиной для ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Ранее палата представителей конгресса приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США пытаются развязать войну НАТО и России. Американский телеканал CNN сообщал, что США отправляли Украине разведданные о местоположении российского крейсера «Москва», который затонул в апреле, пишет «Национальная служба новостей». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США не удастся скрыть свое участие в убийстве российских военных. В Пентагоне опровергли эту информацию, передает RT.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов. США и страны Евросоюза поддерживают Украину, поставляя туда оружие и предоставляя финансовую помощь.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Политика США направлена на эскалацию конфликта на Украине, из-за чего стороны несут серьезные потери, потому Вашингтону не место в Совете Безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом говорится в статье китайского издания «Жэньминь Жибао». «В этом конфликте США отвечают за создание хаоса, действия Вашингтона являются причиной продолжения конфронтации, стороны конфликта несут серьезные потери. Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», — говорится в статье издания. Отмечается, что хоть США и не отправили свои военные силы на Украину, разведывательная поддержка наносит ущерб войскам РФ. По мнению автора статьи, эта опасная мера может привести «к более жестоким маневрам с обеих сторон», а также может послужить причиной для ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой. Ранее палата представителей конгресса приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США пытаются развязать войну НАТО и России. Американский телеканал CNN сообщал, что США отправляли Украине разведданные о местоположении российского крейсера «Москва», который затонул в апреле, пишет «Национальная служба новостей». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США не удастся скрыть свое участие в убийстве российских военных. В Пентагоне опровергли эту информацию, передает RT. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По его словам, она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов. США и страны Евросоюза поддерживают Украину, поставляя туда оружие и предоставляя финансовую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...