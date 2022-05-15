В Европарламенте начали шантажировать Турцию

15 мая 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Турции грозит полная изоляция внутри НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU НАТО полностью изолирует Турцию в случае, если страна продолжит блокировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента, — Европейской народной партии, — Манфред Вебер. «Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», — сказал Вебер в интервью медиагруппе Funke. «Если обе страны сами хотят [вступить в НАТО], то Финляндия и Швеция являются его частью, тут нет вопросов. Нет никакого основания замедлять это или блокировать», — отметил он. Однако, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время брифинга в Берлине вновь обозначил четкие условия со стороны его страны для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. «Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Наша позиция четкая — полное прекращения сотрудничества с террористами и устранение барьеров для поставок вооружения Турции. Это не торг, а необходимость, вызванная союзническими отношениями в альянсе», — сказал он. Ранее глава отдела внешних связей МИД Турции Эфкан Ала заявила о том, что Финляндия и Швеция должны пересмотреть свои отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), чтобы вступить в Североатлантический альянс. Как отмечал пресс-секретарь президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, для Турции подобное расширение НАТО является вопросом национальной безопасности страны. О том, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО заявил президент страны Саули Ниинисте на совместной пресс-конференции с премьер-министром. Швеция обещала принять решение по соответствующему вопросу 15 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

НАТО полностью изолирует Турцию в случае, если страна продолжит блокировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента, — Европейской народной партии, — Манфред Вебер. «Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», — сказал Вебер в интервью медиагруппе Funke. «Если обе страны сами хотят [вступить в НАТО], то Финляндия и Швеция являются его частью, тут нет вопросов. Нет никакого основания замедлять это или блокировать», — отметил он. Однако, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время брифинга в Берлине вновь обозначил четкие условия со стороны его страны для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. «Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Наша позиция четкая — полное прекращения сотрудничества с террористами и устранение барьеров для поставок вооружения Турции. Это не торг, а необходимость, вызванная союзническими отношениями в альянсе», — сказал он. Ранее глава отдела внешних связей МИД Турции Эфкан Ала заявила о том, что Финляндия и Швеция должны пересмотреть свои отношения с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), чтобы вступить в Североатлантический альянс. Как отмечал пресс-секретарь президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, для Турции подобное расширение НАТО является вопросом национальной безопасности страны. О том, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО заявил президент страны Саули Ниинисте на совместной пресс-конференции с премьер-министром. Швеция обещала принять решение по соответствующему вопросу 15 мая.