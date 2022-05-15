15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

В Тюмени горит завод в районе ЖК «Олимпия». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение пожара по ул. Зеленая. Тюмень , пожарные, пожарный автомобиль
В Тюмени горит ремонтно-механический завод рядом с ЖК «Олимпия», его тушат пожарные Фото:

В Тюмени горит ремонтно-механический завод по улице Комбинаторская, 46А, возле жилищного комплекса «Олимпия». Об этом сообщили местные жители.

«В районе ЖК „Олимпия“ пожар. Очевидцы говорят, что горит Тюменский ремонтно-механический завод», — сообщает «Тюменское время» в социальных сетях.

Там отметили, что на месте работают спасатели. «Пламя уже охватило всю крышу. Рядом припарковано много машин», — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменское время».

Агентство направило письменный запрос пресс-службу МЧС по Тюменской области. На момент написания новости ответ не поступил.

Горит ремонтно-механический завод в Тюмени
Фото:

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В Тюмени горит ремонтно-механический завод по улице Комбинаторская, 46А, возле жилищного комплекса «Олимпия». Об этом сообщили местные жители. «В районе ЖК „Олимпия“ пожар. Очевидцы говорят, что горит Тюменский ремонтно-механический завод», — сообщает «Тюменское время» в социальных сетях. Там отметили, что на месте работают спасатели. «Пламя уже охватило всю крышу. Рядом припарковано много машин», — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменское время». Агентство направило письменный запрос пресс-службу МЧС по Тюменской области. На момент написания новости ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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