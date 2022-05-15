В Тюмени горит ремонтно-механический завод рядом с ЖК «Олимпия», его тушат пожарные
В Тюмени горит ремонтно-механический завод по улице Комбинаторская, 46А, возле жилищного комплекса «Олимпия». Об этом сообщили местные жители.
«В районе ЖК „Олимпия“ пожар. Очевидцы говорят, что горит Тюменский ремонтно-механический завод», — сообщает «Тюменское время» в социальных сетях.
Там отметили, что на месте работают спасатели. «Пламя уже охватило всю крышу. Рядом припарковано много машин», — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменское время».
Агентство направило письменный запрос пресс-службу МЧС по Тюменской области. На момент написания новости ответ не поступил.
Горит ремонтно-механический завод в Тюмени
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