Байден столкнулся с «энергетическим кошмаром» из-за санкций

16 мая 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

Байден вынужден бороться с запредельными ценами на газ в стране Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Белый дом столкнулся с новым «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ в Соединенных штатах, что угрожает дальнейшим ростом инфляции в стране. Об этом говорится в статье Politico. «Стоимость другого важнейшего ископаемого топлива — природного газа — также выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие, что привело к увеличению затрат на все: от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией», — говорится в статье. По словам обозревателей, пока администрация президента США Джо Байдена боролась с ростом цен на бензин, в стране настал более серьезный «энергетический кошмар». Увеличение стоимости голубого топлива будет способствовать росту и без того рекордной инфляции, убеждены авторы. Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, передает RT. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада провоцируют глобальный кризис. Так, по его словам, ограничительные меры бьют по миллионам европейцев и американцев. Сообщалось, что США переживают худший кризис за последние 50 лет. Федеральная резервная система США (выполняет функции Центробанка) опасалась, что ситуация на Украине и растущая инфляция составляют серьезную угрозу для мировой финансовой системы. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Белый дом столкнулся с новым «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ в Соединенных штатах, что угрожает дальнейшим ростом инфляции в стране. Об этом говорится в статье Politico. «Стоимость другого важнейшего ископаемого топлива — природного газа — также выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие, что привело к увеличению затрат на все: от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией», — говорится в статье. По словам обозревателей, пока администрация президента США Джо Байдена боролась с ростом цен на бензин, в стране настал более серьезный «энергетический кошмар». Увеличение стоимости голубого топлива будет способствовать росту и без того рекордной инфляции, убеждены авторы. Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, передает RT. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада провоцируют глобальный кризис. Так, по его словам, ограничительные меры бьют по миллионам европейцев и американцев. Сообщалось, что США переживают худший кризис за последние 50 лет. Федеральная резервная система США (выполняет функции Центробанка) опасалась, что ситуация на Украине и растущая инфляция составляют серьезную угрозу для мировой финансовой системы.