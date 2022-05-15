15 мая 2022

Экс-советник Меркель заявил о превосходстве армии РФ на Украине

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Генеральная репетиция торжественного построения Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, солдаты, воруженные силы
По словам Эриха Вада, армия РФ превосходит ВСУ и на земле, и в воздухе Фото:

Бригадный генерал немецкой армии в отставке и бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил о превосходстве российской армии на Украине. Свое мнение он озвучил в интервью изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Русские слишком сильны. У них есть превосходство и на земле, и в воздухе», — считает Эрих Вад. По его словам, Киеву не удастся путем боевых действий установить контроль над Донбассом. Он также предостерег Украину и ее западных партнеров от недооценки мощи российской армии, пишет Pravda.Ru.

Ранее Вад выступал против накачки Украины оружием. Превосходство российской армии также признавали иностранные наемники, участвовавшие в боях на стороне Украины. Как они утверждают, наемники становятся «пушечным мясом», в ВСУ процветает коррупция, пропадает оборудование и техника, солдатам не хватает бронежилетов и аптечек первой помощи.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

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Бригадный генерал немецкой армии в отставке и бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил о превосходстве российской армии на Украине. Свое мнение он озвучил в интервью изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Русские слишком сильны. У них есть превосходство и на земле, и в воздухе», — считает Эрих Вад. По его словам, Киеву не удастся путем боевых действий установить контроль над Донбассом. Он также предостерег Украину и ее западных партнеров от недооценки мощи российской армии, пишет Pravda.Ru. Ранее Вад выступал против накачки Украины оружием. Превосходство российской армии также признавали иностранные наемники, участвовавшие в боях на стороне Украины. Как они утверждают, наемники становятся «пушечным мясом», в ВСУ процветает коррупция, пропадает оборудование и техника, солдатам не хватает бронежилетов и аптечек первой помощи. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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