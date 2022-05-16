Петербургский суд передал РЖД оборудование Siemens

16 мая 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

В России продолжат ремонтировать поезда «Сапсан» и «Ласточку» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Петербургский арбитражный суд передал компании «Российские железные дороги» оборудование Siemens. Оно нужно для ремонта поездов «Сапсан» и «Ласточка». «Принять обеспечительные меры. Передать ОАО „РЖД“ для хранения и использования специальных инструментов, измерительного оборудования, запасных частей, а также других материалов и оборудования, необходимого для исполнения договора от 20.04.2007 № 232 к/т», — решение опубликовано на портале «Электронное правосудие». Компания Siemens отказалась обслуживать петербургские «Сапсаны» и «Ласточки» с 13 мая этого года, пишут « Невские новости». Само соглашение с компанией действовало с 2007 года. Ранее немецкая компания заявляла об уходе с российского рынка. Однако Siemens Energy AG останется работать в Ленобласти вместе с «Силовыми машинами», пишет MK.RU . Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Кроме того, российские войска стремятся защитить население Донбасса от обстрелов ВСУ. Однако ряд зарубежных стран не согласился с этим решением и ввел против РФ жесткие санкции. Из-за этого некоторые зарубежные компании ушли с российского рынка. Однако российские компании разработали, а некоторые из них уже внедрили в производство планы по импортозамещению. В том числе в области продуктов, фармакологии и импортных составляющих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Петербургский арбитражный суд передал компании «Российские железные дороги» оборудование Siemens. Оно нужно для ремонта поездов «Сапсан» и «Ласточка». «Принять обеспечительные меры. Передать ОАО „РЖД“ для хранения и использования специальных инструментов, измерительного оборудования, запасных частей, а также других материалов и оборудования, необходимого для исполнения договора от 20.04.2007 № 232 к/т», — решение опубликовано на портале «Электронное правосудие». Компания Siemens отказалась обслуживать петербургские «Сапсаны» и «Ласточки» с 13 мая этого года, пишут «Невские новости». Само соглашение с компанией действовало с 2007 года. Ранее немецкая компания заявляла об уходе с российского рынка. Однако Siemens Energy AG останется работать в Ленобласти вместе с «Силовыми машинами», пишет MK.RU. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Кроме того, российские войска стремятся защитить население Донбасса от обстрелов ВСУ. Однако ряд зарубежных стран не согласился с этим решением и ввел против РФ жесткие санкции. Из-за этого некоторые зарубежные компании ушли с российского рынка. Однако российские компании разработали, а некоторые из них уже внедрили в производство планы по импортозамещению. В том числе в области продуктов, фармакологии и импортных составляющих.