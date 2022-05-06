Тюменские застройщики похвастались уровнем импортозамещения

Тюменские застройщики сообщили, что доля импорта не составляет даже четверти от общей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Количество импортных составляющих у застройщиков Тюмени сейчас составляет до 20%. Об этом рассказали директор по управлению девелопментом холдинга «Партнер» Денис Бадиков и пресс-служба компании «Брусника». Также они поделились информацией о возможности импортозамещения необходимой продукции.

По информации Бадикова, в «Партнере» импорт составляет максимум 5% от общей доли. «В основном это слаботочные системы, часть лифтового оборудования и пигменты для красителей. В сравнении с 2014 годом доля импортных материалов значительно сократилась», — сообщил Бадиков «РБК Тюмень».

В «Бруснике» заявили, что их доля импорта материалов и оборудования составляет 10-20% затрат на строительство здания. «Риски разрыва производственных и логистических цепочек мы предусматривали всегда. Благодаря этому сегодня компания не испытывает острого дефицита строительных и отделочных материалов», — сообщает пресс-служба «Брусники». При этом они заявили, что большинство ввозимых позиций могут заменить без ухудшения качества.

Как сообщало URA.RU, необходимость в импортозамещении в России возникла на фоне санкций, введенных против РФ странами ЕС и США в 2014 году. Лидеры западных стран значительно ужесточили ограничения после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, началу которой предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.