В Тюменской области построят школу, отапливаемую энергией земли

16 мая 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Школа в селе Крашенинино будет рассчитана на 40 учебных мест Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Крашенинино Упоровского района построят школу, которая будет отапливаться энергией земли. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале главного управления строительства Тюменской области. «Управление капитального строительства Тюменской области заключило контракт с ООО „ТД-Стройсервис“ на строительство школы в селе Крашенинино Упоровского района. Для отопления здания будет использоваться тепловая энергия земли», — сообщает пресс-служба. Школа будет рассчитана на 40 учебных мест. Для реализации проекта подрядчику будет необходимо прорубить на прилегающей территории школы 72 скважины глубиной до 70 метров. На их дне будут установлены зонды для осуществления сбора тепла с грунтов. Данная система безопасна для будущих школьников. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В селе Крашенинино Упоровского района построят школу, которая будет отапливаться энергией земли. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале главного управления строительства Тюменской области. «Управление капитального строительства Тюменской области заключило контракт с ООО „ТД-Стройсервис“ на строительство школы в селе Крашенинино Упоровского района. Для отопления здания будет использоваться тепловая энергия земли», — сообщает пресс-служба. Школа будет рассчитана на 40 учебных мест. Для реализации проекта подрядчику будет необходимо прорубить на прилегающей территории школы 72 скважины глубиной до 70 метров. На их дне будут установлены зонды для осуществления сбора тепла с грунтов. Данная система безопасна для будущих школьников.